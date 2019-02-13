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Германия не верит российским мифам о "внутреннем конфликте" в Украине, - представитель в ООН Хойзген

"Мы все знаем, что на самом деле это было российское вторжение".

Германия не верит российским мифам о "внутреннем конфликте" в Украине, - представитель в ООН Хойзген
Фото: пресс-служба президента

Российский миф о "зеленых человечках" и "внутреннем украинском конфликте" не соответствует действительности, ведь Крым и Донбасс захватили и оккупируют российские солдаты, а Россия скрывает правду об этом.

Об этом заявил в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации в Украине постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойзген, передает Укринформ.

"Слушая (постоянного представителя РФ - ред.) Василия Небензю, у меня прямо сложилось впечатление, что это Украина напала на Россию, а не Россия на Украину", - пошутил немецкий дипломат в начале своего выступления, которое шло сразу за выступлением представителя РФ.

Немецкий дипломат также напомнил о Будапештском меморандуме, который был нарушен Россией, что оказывает негативное влияние на мировой порядок, международное право и процесс разоружения. Он заявил, что Россия продолжает нарушать международное право, в частности ограничивая свободу судоходства в азовско-черноморском бассейне. Хойзген назвал удерживание украинских моряков в Москве нарушением международного права.

Он также подчеркнул, что Германия не верит российским словам о "внутреннем конфликте" в Украине.

"Наши российские друзья годами говорят, что, мол, в Украине был "переворот", свержение правительства. Мы все знаем, что на самом деле это было российское вторжение. Российские военные были напрямую вовлечены в оккупации, в том числе, Донецке", - пояснил немецкий дипломат.

Он добавил, что российское телевидение уже само призналось, что Путин приказал своим спецслужбам захватить АР Крым еще 20-го февраля 2014-го года.

"Крым до сих пор оккупирован, Донбасс до сих пор оккупирован. И все это с помощью мифа о "зеленых человечках", или что там кто-то брал судьбу в свои руки. Нет, это были российские солдаты", - заявил он.

Хойген напомнил, что когда в 2014-2015 годах правда стала очевидной, когда после августа 2014-го года появились погибшие российские солдаты, а комитет их жен в Санкт-Петербурге стал заявлять, что россияне воюют в Донбассе, президент Путин принял решение закрыть все данные о военных потерях, а комитет матерей был объявлен "иностранным агентом".

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