​Передвиборна програма Олександра Мороза

Передвиборна програма кандидата в Президенти України Олександра Мороза

1. Президент з повноваженнями, присвоєними 2-м главою держави, і розширеними його наступниками – найбільше зло України. Чому?

Інститутом Президента влада в Україні узурпована. Створена ним адміністративна вертикаль є фактично виконавчою владою, але не підпорядкованою Кабінету Міністрів. Держадміністрації не займаються економікою, не відповідають за її стан. Вони – головні суб’єкти адмінресурсу, дикунського витвору, що підмінює роботу рад, нищить виборчі права громадян. Тут середовище розвитку корупції, злодійства, безкарності. Народ не впливає на формування адміністрацій, не контролює їх роботу. Отже, він – не джерело влади (як записано в Конституції).

Україна управляється з-за кордону. Інструмент управління – інститут Президента. Наслідки катастрофічні. Систему влади треба змінити, від інституту президента відмовитись. Можливість для того – вибори.

2. Ніхто із заявлених «рейтингових» кандидатів скасуванням інституту Президента займатися не буде. Тим часом втрачається держава.

Своє завдання бачу таким:

зміцнення, захист і розвиток України суверенної, демократичної, соціальної і правової держави, головне завдання якої – забезпечення прав і свобод людей, послідовне зростання якості їх життя, входження України в число найуспішніших країн світу. Це і є національна ідея. Її не треба вигадувати. Вона виражена в ст. 1 Конституції України.

3. Послідовність оновлення державності:

вибори президента;

в 3-місячний термін оголошення Всеукраїнського референдуму для ухвалення уточненої редакції чинної Конституції України. Там передбачено:

скасування держадміністрацій;

виборність керівників районів і областей;

забезпечення економічної, фінансової і кадрової спроможності рад депутатів;

позаблоковий статус України (на зразок Австрії та Фінляндії)

земля сільгосппризначення і надра належать українській державі;

в піврічний термін ухвалюються закони, внесені президентом, які гарантують збереження і розвиток України. (При відмові парламенту – дострокові вибори);

створення трибуналу для розгляду відповідальності посадовців за геноцид українського народу в 1991–2018 рр.;

підписання законів про імпічмент Президента та про спеціальні слідчі комісії.

4. Одночасно дії Президента будуть спрямовані на припинення війни на Донбасі, повернення всіх територій під юрисдикцію України. Україна – полігон в геополітичному протистоянні. «Полігоном» ніхто, крім нас самих, не займатиметься. Війна потрібна сторонам цього протистояння, але не Україні.

В Мінських угодах є напрямок, потрібний для встановлення миру, початку консолідації суспільства, об’єднання територій країни. Це – статус регіонів. Але зробимо «особливий» статус однаковим для всіх областей України. Нова система влади разом з проголошенням нейтрального статусу України на основі референдуму створює нову базу переговорів на Сході і Заході. Мир буде встановлений без жодних поступок щодо суверенності України, без крові і нових жертв.

5. Основні законодавчі ініціативи нового Президента – юридичне та організаційне забезпечення оновленої державності:

Законом про оподаткування передбачається не менше половини усіх зборів залишати на території області (районів, населених пунктів) в розпорядженні виборних органів влади. Це фінансово-економічна основа самоврядності. Єдина відкрита електронна система сплати податків і зборів виключатиме контакт платника з податківцем.

Центральні органи влади відповідають за формування всіх міністерств і відомств, за діяльність Генпрокуратури, Національного банку, МЗС, Міністерства оборони, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, МВС (з функціями, як у ФБР в США).

Решта владних функцій передається у відання виконкомів місцевих рад, під їхню відповідальність.

Запроваджується виборність суддів і щорічна ротація складів Вищого та регіонального судів. Відновлюється статус народних засідателів.

Встановлюється порядок проведення щорічних вотумів довіри представникам влади (в т.ч. депутатам і суддям).

Проводиться майнова люстрація посадовців.

Ухвалюється Закон про вибори до Верховної Ради України (проект О.Барабаша, підтриманий Асоціацією народних депутатів усіх скликань), без прохідного бар’єру, з відкритими списками. Депутат і його сім'я проживають в окрузі. Чисельність парламенту – з розрахунку один депутат на 65 тис. виборців, 385 чол. приблизно.

Голосування на всіх виборах лише з електронною ідентифікацією голосуючих.

Здійснюється перепис населення.

Запроваджується довічне ув’язнення для корупціонерів і хабарників без права застосування амністії. Це стосується і президентів, і депутатів, і суддів (тих, що приймають неправомірні рішення), працівників фіскальних органів, службовців правоохоронних органів і всіх силових структур, а також нотаріусів та державних реєстраторів.

6-місячним терміном обмежуються строки розслідування та судового розгляду кримінальних справ.

Проводиться ревізія наявних в країні ресурсів і резервів.

Терміново розробляється стратегічний план розвитку економіки на 15-20 років. План затверджується законом. Передбачаються щоквартальні звіти виконання стратегії розвитку країни.

Вводиться правило підвищеного фінансування на кожен бюджетний рік 3-5 пріоритетних галузей.

Реалізується найбільший у Європі проект Балтійсько-Чорноморського водного шляху (інвестори є).

Створюються умови гарантій права власності (досвід Естонії), стимул повернення капіталів – стабілізатора економіки і банківського сектора, пільгового (для вітчизняних і зарубіжних інвесторів) середовища вкладання капіталів в реальну економіку.

Одночасно здійснюються заходи деофшоризації економіки (в т.ч. примусові до тих, хто таким чином уникає оподаткування).

Запроваджуються умови для залучення іноземних інвестицій, гарантій для інвесторів.

За 3-4 роки ринок України стане найбільш привабливим для капіталовкладень і найбільш масштабним у Європі. Одна з гарантій того – в державі ніхто не крастиме, чиновницький рекет буде ліквідовано.

Всі правоохоронні органи та СБУ позбавляються права контролю за будь-якою підприємницькою діяльністю, обов’язковим і відкритим стає декларування доходів їхніх співробітників. Це одна з умов для формування і розвитку підприємництва, створення середнього класу.

Завершена розробка концепції земельних відносин. Її головні моменти:

Тільки держава має право придбати паї на землі сільгосппризначення.

Викуплені землі передаються в розпорядження місцевим органам влади з наступною орендою користувачами.

Договори оренди завіряються органом місцевої влади та реєструються в територіальному відділенні відповідного державного органу. В договорі фіксується показник родючості ґрунту. Вводиться обов’язкове страхування родючості ґрунту.

Для відновлення родючості ґрунтів орендар зобов’язується займатися також тваринництвом чи птахівництвом (приблизно 1 «умовна корова» на 3 га землі).

Місцеві органи влади на території своєї юрисдикції формують не менше 3-х лотів (розмір не більше 1000 га) на здачу землі в оренду. Право оренди тут має лише орендар, зареєстрований місцевим органом влади.

Великі аграрні кампанії можуть орендувати в кожній області не більше 5000 га землі, в державі – 120000 га, реєструючи відповідно кожен лот.

Право оренди стає предметом застави.

Законом визначається зональний показник оподаткування землі, приведений до 1 га площі, однаковий для різних суб’єктів господарювання.

На 10 років звільняються від оподаткування фермери, що утримують (наприклад) 30 корів.

Передбачені інші пільги для працюючих у селі (бюджетне забезпечення будівництва житла, у кожному селі школа (ФАП…, пільгове оподаткування для фермерських господарств, що забезпечують роботою місцевих жителів…).

Передбачається Закон про розвиток енергетики України, виходячи з пріоритетності цього напрямку, нероздільності усієї системи енергетики, виключно державної власності на її об’єкти, мережі і т.п.

Відновлюється монопольне право власності народу (держави) на газ, нафту, інші поклади, землю, воду, ліси і т.д., відповідно до Конституції України. Розробка і використання ресурсів дозволяється на умовах концесії.

Встановлюється мінімальний соцпакет продажу енергоносіїв за собівартістю на душу населення (на міське і сільське населення – різні). Їх собівартість має визначатися собівартістю видобутку та постачання енергоносіїв українського походження.

Принципово змінюється порядок соціального захисту. Організовується система державного страхування замість втручання державних чиновників. Страхуванню підлягає:

надання медичної допомоги (при поверненні в медицину системи Семашко);

сирітство;

нещасні випадки, інвалідність;

безробіття (ліквідовується фонд зайнятості);

ризики в підприємництві;

заявлені обсяги видобутку покладів;

ризики забруднення довкілля і т.д.

Бюджетні установи та організації, юридичні особи з часткою державної власності, обслуговування делегованих державою функцій забезпечується лише державними банками. Це – майже половина ВВП, що дає змогу здешевити до 10% кредити, надійно розвивати економіку.

Буде наведений законний порядок на митниці, в експортно-імпортних операціях. (Ціни світових бірж або не нижче за середні в Україні, електронна обробка даних транзиту, відповідно додаткові обов’язки для зарубіжних представництв України.)

Введення державної монополії на оптову торгівлю спиртом та тютюновими виробами (досвід ФРН).

Державні закупівлі спрямовуватимуться переважно тільки на вітчизняні товари і послуги.

Для державного прогнозування передбачається введення обов’язкового виробничо-фінансового планування всіма державними суб’єктами підприємницької діяльності, не державними – на добровільній основі.

Благоустрій населених пунктів та розвиток об’єктів життєзабезпечення – лише при підтримці їх місцевими референдумами.

Всі реєстри будуть об’єднані в єдиний державний реєстр.

Змінюється ставлення до проблеми боргів по заощадженнях громадян до 1992 року, пільгових позик тощо. Протягом 5 років кошти будуть повернуті громадянам або їх спадкоємцям.

Внутрішня політика в усіх сферах життя людей (економіка, підприємництво, освіта, культура, побутове обслуговування, спорт, дозвілля і т.п.) виходитиме найперше з інтересів молоді.

Припиниться злочинне експериментаторство в освіті. ВУЗи фінансуватимуться з джерел держзамовлення, контрактного навчання, власної наукової діяльності. Готуватимуться спеціалісти, що насправді необхідні розвитку економіки, взагалі країні.

Держбюджет повністю фінансуватиме науку проривних напрямків.

Забезпечуватиметься бюджетне фінансування повної комплектації контрактної армії. За прикладом Ізраїлю та Швейцарії запроваджуватиметься багаторівнева система оборони.

Дитячі будинки переважно перетворені будуть на військові ліцеї-інтернати для хлопчиків. За бажанням, їхні випускники одержуватимуть роботу в правоохоронних структурах або збройних силах.

Для дівчаток – ліцеї-інтернати, де будуть предмети з медичної підготовки, ведення господарства тощо.

Разом з однодумцями займаюсь створенням політичної лівоцентристської європейської платформи. Її завдання – збалансувати (проти лібералістів – лише вони в сьогоднішній владі) політичне середовище, забезпечити представництво в парламенті, яке займатиметься проблемами народу, а не забаганками олігархів.

Мета платформи – захистити і утвердити державність України, відродити соціальну функцію держави, встановити соціальні обов’язки бізнесу.

Через рік-півтора після виборів держава почне успішно розвиватися під впливом громадян. Від інституту президента можна буде відмовитись. Референдуми, парламент, уряд і суд забезпечуватимуть єдину владу при розподілі її функцій на законодавчу, виконавчу і судову.

Це шанс для порятунку України.

Вірте собі, а не платним агітаційним засобам масової інформації!

Ваша доля і доля країни залежить від совісті кожного.