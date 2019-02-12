​Передвиборна програма Віталія Купрія

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА КАНДИДАТА У ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ КУПРІЯ ВІТАЛІЯ МИКОЛАЙОВИЧА

«ПРАВО ПОНАД УСЕ!»

Займаючи Україноцентричну позицію і всебічно підтримуючи українські традиції, мову та культуру, виступаю за втілення у життя наступних кроків з розбудови нашої держави.

Конституційна реформа влади

Зміна державної моделі управління, за якої у Президента не буде функцій виконавчої, законодавчої або судової гілки влади. Проте залишаться і посиляться функції як гаранта Конституції, прав людини, суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України. Для цього буде впроваджено нову Конституцію і визначено нову контролюючу гілку влади, яку очолить Президент. Строки повноважень Президента і Парламенту зменшаться до 4 років.

Президент матиме низку прав і повноваження, які, за суттю, є обов’язками. Їхнє невиконання для захисту прав людей будуть підставою для імпічменту, процедура якого буде дієвою.

Президент призначатиме префектів із метою контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування з наступними правами: зупинення їхніх актів із одночасним зверненням до суду, внесення питання про невідповідність займаній посаді будь-якої посадової особи, а також вступу у будь-яку судову справу для захисту прав та інтересів людини, громади або держави з правом оскарження. Для зупинення корупції вступ у кримінальне провадження на стороні держави або громади з правами потерпілого.

Позиція щодо реформи Парламенту:

забезпечення індивідуального голосування шляхом введення електронних засобів ідентифікації народного депутата;

припинення повноважень народного депутата, якщо той без поважних причин не відвідав більше 10% засідань;

прийняття закону про опозицію з гарантуванням права контролюючої функції;

недопущення порушення Регламенту шляхом звернення до правоохоронних органів та суду;

ухвалення нового виборчого кодексу з пропорційною системою обрання народних депутатів за відкритими списками і забезпеченням швидкого підрахунку голосів за допомогою електронних засобів;

загальна чисельність депутатів встановлюється на позначці не більше 300 осіб.

Право громадян України на управління державними справами має бути забезпечено наступним шляхом:

проведення перепису населення і корегування державного реєстру виборців;

законодавче забезпечення і спрощення процедур проведення всеукраїнського і місцевого референдумів;

спрощення процедур відклику депутатів всіх рівнів, які не виконують свої обов’язки або обманули своїх виборців;

скасування місцевих державних адміністрацій, створення виконкомів обласних рад;

підтримка створення об’єднаних територіальних громад, децентралізації і передачі коштів і повноважень на місця.

Реформа системи правосуддя і подолання корупції

Головне завдання – забезпечити в країні принцип верховенства права, справедливість і невідворотність покарання за вчинений злочин!

Повністю замінити керівний склад правоохоронних і суддівських органів. Очистити їх від корумпованих осіб залученням молодих, чесних і патріотичних правників із-поза системи. Забезпечити жорстке покарання тих, чиї дії або бездіяльність призвели до порушень прав людини, громади або держави, що встановлено рішенням суду.

Вважати суддів, прокурорів і слідчих посібниками злочинців, якщо вони сприяють уникненню ними кримінальної відповідальності, з відповідним кримінальним покаранням.

Вважати державною зрадою систематичне невиконання правоохоронцем своїх обов’язків, що підтверджується не менш ніж десятьма рішеннями суду, а також суддею, рішення якого скасовані (визнані неправомірними) не менш ніж десять разів судами вищих інстанцій. Передбачити за це відповідальність у вигляді довічного ув’язнення.

Для надання громадянам можливості захистити себе і свою родину від протиправних посягань злочинців ухвалити закон про легалізацію нарізної короткоствольної зброї. Забезпечити презумпцію невинуватості щодо особи, яка застосувала зброю проти грабіжника, нападника, ґвалтівника на території свого офіційного проживання (квартири, будинку, на подвір’ї).

Ввести кримінальну відповідальність за саботаж – умисне і безпричинне невиконання чиновником, правоохоронцем, суддею своїх обов’язків, передбачених законом.

Надати можливість громадянам самостійно звертатись за захистом своїх прав до суду (без прокурора) у разі наявності фактів вимагання хабаря чиновником. Дозволити фіксувати на аудіо та відео відповідні факти без санкції суду і вважати їх безпосереднім доказом.

Забезпечити доступ людей до правосуддя шляхом скасування судового збору для малозахищених верств населення. Розширити перелік малозначних судових спорів, де представництво у справі може здійснюватися юристами, правозахисниками, які не мають статусу адвоката.

Перемога у війні

Назвати війну війною і визначити ворогом Російську Федерацію.

Запровадити воєнний стан на тимчасово окупованих та прилеглих до лінії фронту територіях.

Застосувати всі механізми міжнародного гуманітарного права для перемоги у війні, звільнення територій і військовополонених, а також відшкодування завданої Україні шкоди.

Ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду у Гаазі і вимагати переслідування там ворога (у тому числі Президента РФ) за військові злочини.

Розірвати дипломатичні відносини і транспортне сполучення з ворогом.

Проводити економічну, торговельну, гуманітарну та інформаційну політику, спрямовану на поступове максимальне згортання всіх взаємин із ворогом.

Створити режим максимального сприяння та заохочення до переїзду на постійне проживання на контрольовані урядом України території.

Розпочати ефективне кримінальне переслідування осіб, причетних до колабораціонізму в будь-якій формі. Надавати амністію тим, хто передав українському правосуддю військових злочинців окупаційних військ.

Заборонити поїздки державних службовців, військовослужбовців та прирівняних до них осіб, а також членів їхніх сімей на тимчасово окуповані території, до ворожої країни.

Ввести жорсткі санкції проти бізнесу, який належить державі-ворогу та її суб’єктам, у тому числі накладення арештів на майно з наступною конфіскацією.

Розвивати ефективну систему територіальної оборони з максимальним залученням добровольців та органів місцевої влади.

Розвивати вітчизняний оборонно-промисловий комплекс, зокрема, із залученням іноземних інвестицій для виготовлення зброї і техніки, зупинити корупцію у сфері оборонних держзамовлень.

Наполягати на виконанні сторонами Будапештського меморандуму наданих Україні гарантій безпеки, а у разі бездіяльності розглянути питання відновлення ядерного потенціалу.

Соціально-економічний і культурний розвиток

Уряд, Парламент і Президент консолідовано мають рухатись в таких напрямках:

Націоналізація стратегічних державних підприємств (переважно енергетичного сектору) або добровільна сплата олігархами до бюджету різниці між заниженою ціною, за яку вони приватизували майно, та його справжньою ринковою вартістю.

Зупинення корупційних оборудок в економічній сфері. Ліквідувати «Нафтогаз України» і дозволити підприємствам укладати прямі угоди (у тому числі з імпорту) із постачальниками газу, що знизить ціну на газ. До покращення добробуту українців газ внутрішнього видобутку пускати виключно на потреби населення за ціною видобутку.

Всі рентні платежі за природні ресурси держави мають бути розподіленні рівномірно серед громадян України незалежно від їх віку. Держава має отримувати дохід від видобутку бурштину та інших природних копалин, які наразі збагачують лише кримінальний світ та особисто чиновників і правоохоронців. Це дасть можливість відмовитись від надання громадянам субсидій оскільки кожна родина буде отримувати щомісяця достатньо коштів для оплати за комунальні послуги середньої за розміром квартири.

Вжиття заходів для енергетичної незалежності: від’єднання від енергетичної системи з РФ, виготовлення в Україні пального для атомних електростанцій, тощо. Уряд має забезпечити пільгові кредити і державне фінансування енергоефективних технологій – наприклад, використання геотермальної і сонячної енергії, програма «пасивний будинок» зі скороченням споживання енергії у 10 разів!

В Україні має запрацювати жорстке антимонопольне законодавство, порушення якого буде каратись значними фінансовими санкціями і великими термінами ув’язнення. Якщо дії монополіста загрожують національній безпеці, то законом має бути передбачено тимчасове введення державного управління на стратегічно важливі підприємства приватного сектору.

На ринку має працювати ліберальна модель економіки з мінімальним втручанням держави (легкість відкриття і закриття бізнесу, зменшення кількості дозволів і ліцензій, тощо). Податкові перевірки потрібно звести до мінімуму. Інвестиції і доступне кредитування мають створити попит на працівників, що підніме рівень зарплат у приватному секторі.

Найбільш корумпований податок ПДВ потрібно скасувати. Запровадити податок на виведений капітал з країни разом зі зняттям будь-яких обмежень на валютному ринку.

Зняти мито з імпорту високотехнологічного обладнання для інвестицій і створення робочих місць. Розмитнення автомобілів для громадян має відбуватись за спрощеною процедурою на підставі лише трьох параметрів – марка автомобіля, об’єм двигуна і рік випуску. Середня сума розмитнення не має перевищувати 1000 євро.

Контрабанда та офшорні махінації мають бути зупинені! Усі конвертаційні центри з ухилення від сплати податків мають бути закриті з посиленням кримінальної відповідальності за це, що дозволить впродовж року залучити в бюджет близько 10 млрд. доларів США і позбавити Україну залежності від Міжнародного Валютного Фонду та інших кредиторів.

Монетарна політика має бути прогнозованою і збалансованою. Кредитні ставки доступними, на рівні не вище 10% річних. Міжнародні позики не можуть братися на умовах, які шкодять національним інтересам України.

До моменту підняття життєвого рівня селянина, збільшення ринкової вартості земель і створення справедливої системи правосуддя мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення має бути продовжено. У разі запровадження ринку землі переважне право викупу її за ринковою ціною повинна мати держава.

При тендерних процедурах за державні кошти закрити корупційні можливості прописування умов під конкретного виконавця. Обов’язково вимагати виконання гарантійних зобов’язань у разі отримання державою неякісних товарів, робіт або послуг. При цьому гарантійний термін дорожнього покриття не може бути меншим, ніж десять років, і має забезпечуватися банківською гарантією. Неподання владою позовів до суду про відшкодування завданої шкоди громаді або державі вважається злочином.

Захист інституту приватної власності – це пріоритет держави, тому має бути впроваджена ефективна антирейдерська політика. Правоохоронці не будуть займатись переслідуванням бізнесу, який сплачує податки.

Держава має зберегти і розвинути свій науково-технічний потенціал, тому необхідна підтримка стратегічних галузей економіки – ракетобудування, виробництва оборонної продукції.

Покращення в економіці, стрімкий ріст бюджетних доходів за рахунок зупинення корупції дасть можливість значно підвищити соціальні стандарти життя людей. Заробітні плати працівників бюджетної сфери і пенсії будуть збільшені в 2-3 рази вже за результатами першого бюджетного року реформ.

У пенсійній сфері має бути створено ефективну накопичувальну систему, за якої молодь буде знати – скільки коштів на її пенсійному рахунку, на який відсоток вони збільшуються щорічно. Ці кошти мають додатково індексуватися на рівень інфляції.

Громадяни повинні отримувати безкоштовні медичні послуги через впровадження системи державного медичного страхування. Малозабезпечені верстви населення мають звільнятись від внесків до страхового фонду.

Освіта і наука. Підвищення престижності українських навчальних закладів та престижності праці педагогів. Виховання дітей має відбуватися в патріотичному напрямку. На телебаченні, радіо, в друкованій пресі єдина державна українська мова має домінувати.

У молодіжній політиці держава мусить пропагувати здоровий спосіб життя, надавати молодим людям можливість отримання якісної освіти і працевлаштування.