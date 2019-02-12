Передвиборна програма Сергія Кривоноса

Захистити Україну! Перемогти у війні! Служити громадянам!

Передвиборна програма кандидата на пост Президента України Кривоноса Сергія Григоровича

Україна у війні!

Народ України веде війну за своє вільне та незалежне майбутнє!

Проти України веде війну агресор, мета якого не лише якісь територіальні претензії, а нищення незалежності та політичної суб’єктності України в світі.

Сутність сучасного російського режиму – авторитаризм, який базується на імперських поглядах та реваншизмі, з феодальним відношенням до народів Росії та сусідних країн, не визнаючий за іншими свободу мислення та права на самовизнання. Він ніколи добровільно не змириться з можливістю існування НЕЗАЛЕЖНОЇ РЕСПУБЛІКИ ВІЛЬНИХ ГРОМАДЯН, бажання збудувати яку продемонстрував Український Народ під час Революції Гідності.

Ця війна не може бути припинена шляхом якихось домовленостей, які суперечать інтересам народу України. Або ми переможемо агресора й змусимо його звільнити українську землю або Україна буде зруйнована!

Ця війна ведеться не лише на полі бою, а й по всіх напрямках й по всіх фронтах. Бо успішність України є ключовою складовою перемоги у цій війні.

Окрім зовнішнього ворога в цій війні є ще ворог внутрішні. І це не лише приховані та відкриті агенти Кремля в середині країни. Це й ті, хто заважає перетворенню України на успішну ефективну конкурентоздатну Республіку, хто захищає залишки старої клептократичної системи, хто намагається збагачуватись за рахунок своїх співгромадян. Це олігархи та корупціонери, які як паразити, роз’їдають тіло України з середини, свідомо чи несвідомо сприяючи ворогу зовнішньому. Більше того вони, використовуючи вкрадені в нас ресурси, намагаються маніпулювати нами через ЗМІ, що їм належать, використовуючи свій вплив у владі та підкуповуючи виборців. Під час війни вони є просто мародерами, яких потрібно знищувати.

Але ми маємо перемогти! Перемогти всіх ворогів! Захистити себе, свою країну та майбутнє своїх дітей! Створити ефективну систему співуправління й винайняти владу, яка буде захищати та служити громадянам!

Я знаю як перемагати ворога і Я йду в Президенти для того, щоб разом з Вами, свідомими співгромадянами здобути спільну Перемогу в цій війні.

Мій план здобуття Перемоги складається з:

1. Забезпечення безпеки країни, послаблення агресора та повернення окупованих територій, а саме:

1.1. Проведення реформи української армії у відповідності до стандартів НАТО та найкращих прикладів (Ізраіль, Швейцарія, США) організації збройних сил та враховуючи власний досвід ведення війни. Перехід від радянської жорстко централізованої системи управління, яка виключає командирську ініціативу до нової системи, орієнтованої на результат, з розподілом повноважень керівників кожного рівня по прийняттю рішень за напрямками відповідальності.

1.2. Створення професійної контрактної армії та оснащення її найсучаснішою високотехнологічною зброєю.

1.3. Створення, на основі патріотичних громадських формувань, сил територіальної оборони, здатних до швидкої мобілізації і протидії агресору за мережевим принципом.

1.4. Запровадження загальної громадянської військової освіти. Впровадження програм підготовки молоді до армійської служби та національно-патріотичного виховання.

1.5. Суттєве підвищення соціального статусу українських військових, реальне забезпечення соціальних гарантій для учасників бойових дій та інвалідів війни.

1.6. Запровадження правових засад для створення та розвитку приватних військових компаній.

1.7. Реформування та розвиток спеціальних служб для ефективного захисту громадян України та національних інтересів за кордоном. Створення єдиного центру їх координації.

1.8. Ініціювання створення коаліції, держав, зацікавлених в падінні кремлівського авторитарного режиму, відновленні територіальної цілісності України та інших країн.

1.9. Ініціювання комплексної економічної блокади РФ. впровадження секторальних санкцій до агресора.

1.10. Застосування персональних санкцій до керівництва РФ, афільованих з ним фізичних та юридичних осіб як до осіб, що підтримують тероризм.

1.11. Підтримка опозиційних сил в РФ, які поважають територіальну цілісність України, ведення інформаційно-психологічної війни проти керівництва РФ.

1.12. Ініціювання створення Балто-Чорноморського Союзу з природними геополітичними союзниками Україна.

Розвитком армії, спецслужб та територіальної оборони ми маємо зробити неможливою окупацію України у випадку повномасштабного вторгнення РФ, а потім або примусити його піти з української землі шляхом переговорів, або звільнити нашу землю військовим шляхом.

2. Створення нової ефективної системи влади та співуправління.

Ініціювання розробки та ухвалення Нової Конституції України, як Нового Суспільного Договору, спеціальним органом установчої влади громадян, обраним самими громадянами, делегати якого не зможуть обіймати будь-які посади в органах державної влади, з наступним затвердженням цього тексту на всенародному референдумі. Ця Нова Конституція має забезпечити:

2.1. Чітку суспільну послідовність: людина – родина – громада – нація – держава.

2.2. Виключно захисну та сервісну функції влади, її абсолютну прозорість та підзвітність громадянам та впровадженні ефективних мотиваційних чинників, а також та персональну відповідальність чиновників за збитки внаслідок їх діяльності чи бездіяльності.

2.3. зафіксувати неподільне право громадян на приватну власність, на зброю та самозахист, на власний опір окупантам та опір спробам узурпації влади, а також майнові права громадян на частку загальнонародного(спільного) майна та права на отримання дивідендів від її використання, які мають оформлюватися з моменту набуття громадянства та бути дійсними до смерті громадянина.

3. Проведення повної комплексної інвентаризації та систематизації всіх наявних ресурсів.

3.1. Повну інвентаризацію всіх наявних державних ресурсів, відкрита та публічна оцінка їх стану, аналіз та переоцінка ефективності їх використання, в першу чергу землі, об'єктів соціальної, транспортної, комунікаційної інфраструктури та промисловості.

3.2. Інвентаризацію майна та ресурсів, втрачених в наслідок агресії РФ та вжиття заходів щодо забезпечення компенсування зазначених втрат з боку РФ, застосування санкцій та механізмів репараційних виплат.

3.3. Проведення інвентаризації та прозорої дооцінки приватизованого майна з урахуванням виконання інвестиційних угод.

3.4. Cтворення єдиного реєстру громадян, як основи для надання публічних послуг, відкритих реєстрів нерухомого майна та землі, природних ресурсів, виробників товарів та послуг тощо.

3.5. Інвентаризація та функціональний аналіз органів влади та управління та інших установ, що здійснюють управління державною та комунальною власністю.

4. Мобілізації та стабілізації економіки для потреб Перемоги у війні;

4.1. Забезпечення економічної безпеки та повної ресурсної незалежності, насамперед енергетичної, від країни-агресора

4.2. Визначення реального продовольчого кошику, необхідного для забезпечення здоров’я та працездатності людини з урахуванням особливих потреб дітей, інвалідів, хворих та людей похилого віку, забезпечення продовольчої безпеки країни.

4.3. Забезпечення реальних потреб для швидкого переозброєння української армії. Проведення реформи ВПК, спрямованої на забезпечення ЗСУ новітньою ефективною зброєю, за рахунок прямих закупівель озброєнь, розвитку приватного сектору та створення умов для інвестицій в виробництво та експорт озброєнь, з урахуванням геополітичних інтересів України. Визначення ВПК пріоритетною галуззю економіки України.

4.4. Створення привабливих умов для інвестування та впровадження нової простої та прозорої системи оподаткування, яка передбачає:

4.4.1. скорочення кількості податків, спрощення та автоматизація їх адміністрування та спрощення податкової звітності, перехід на 100-відсоткові цифрові процедури контактів з громадянами; встановлення штрафів виключно для випадків, які стосуються фактичних недоплат до бюджету, а не просто помилок в адмініструванні;

4.4.2. встановлення навантаження на оплату праці (ПДФО + ЄСВ) на рівні не більше 27% та зокрема встановлення податку на доходи фізичних осіб зі ставкою 10+2%, де 10% сплачуються громадянином до бюджету територіальної громади за місцем проживання, а 2% добровільно до центрального бюджету;

4.4.3. скасування акцизу на транспортні засоби та електричну енергію;

4.4.4. впровадження диференційованої ренти на корисні копалини за досвідом Норвегії та Канади, створення Фонду майбутніх поколінь;

4.5. Впровадженння вільного, але повністю прозорого ринку землі.

4.6. Заміщення споживання невідновлюваних енергоресурсів споживанням енергії з відновлюваних джерел, переважно електричної з відповідним здешевленням її собівартості,

4.7. Створення замкнутих циклів виробництва в стратегічних галузях для національної безпеки України.

5. Ліквідації можливостей зловживання владою, розкрадання спільних ресурсів та майна, боротьби з корупцією та унеможливлення її.

5.1. Запровадження системи єдиного повного електронного документообігу та на його основі надання публічних послуг без безпосереднього контакту чиновника та громадянина;

5.2. Запровадження електронного декларування для всіх чиновників та членів їх сімей з автоматизованою перевіркою даних в усіх реєстрах;

5.3. Проведення судової реформи на основі впровадження тотальної публічної переатестації суддів, в тому числі майнової перевірки та використання поліграфів, запровадження процедури виборів суддів нижньою ланки за особливою критеріальною процедурою та впровадження повноцінного суду присяжних;

5.4. Пожиттєва заборона перебування на державній службі та роботи в органах місцевого самоврядування для осіб, які отримали судовий вирок за корупцію, та дозвіл на використання для доказової бази справ про корупцію будь яких аудіо візуальних матеріалів незалежно від законності їх отримання.

5.5. Впровадити в суспільстві принцип «Не бреши, не кради й не давай красти іншим».

6. Наведення порядку та забезпечення особистої безпеки та прав власності громадян.

6.1. Проведення реформи внутрішніх силових структур з поділом на державні та муніципальні(громад) з різними принципами формування.

6.2. Створення та залучення до охорони громадського порядку добровольчих громадських формувань з охорони громадського порядку за місцем проживання.

6.3. Реформування кримінального законодавства зі збільшенням покарання за злочини проти громадянина, його здоров’я та власності.

6.4. Захист права власності на майно і результати творчої діяльності для громадян, інвесторів та громадських інституцій. Запобігання шахрайству та рейдерству.

7. Відновлення здоров’я громадян та духу нації , забезпечення умов для розвитку всіх і кожного:

7.1. Заміна медицини лікування захворювань на медицину збереження та розвитку здоров’я, заапровадження державного медичного страхування, розвиток інфраструктури підтримки здорового способу життя тощо.

7.2. Реформування освіти: перехід від надання знань та інформації до навчанню пошуку та користування ними, здатності креативно мислити, впровадження принципу безперервної освіти, впровадження нових освітніх стандартів, та обов’язкового вивчення в школах цивільних прав, податкового та бухгалтерського обліку, оздоровчих навичок, управління транспортними засобами та поводження зі зброєю.

7.3. Впровадження прозорої системи грантової підтримки фундаментальних наукових досліджень забезпечення інтеграцію науки та освіти.

7.4. Створення умов для української гуманітарно-культурної експансії, залучення до цього української діаспори. Розвиткок національного виробництва кіно- та телепродукції, книговидавництва, інших продуктів масової культури.

Враховуючі конституційні повноваження, поки буде відбуватись ухвалення нової Конституції, я ініціюю створення Перехідного Уряду, який має забезпечити безпеку країни, навести порядок та провести зазначені системні трансформаційні реформи та передати країну новим, сформованим за новою Конституцією органам влади та управління.

Нова успішна конкурентоздатна Республіка Україна і стане нашою спільною Перемогою в цій війні!