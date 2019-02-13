Предвыборная монетизация

В марте украинцев ждет сразу два предвыборных подарка – монетизация субсидий и повышение пенсий. Об экономических рисках этих шагов, – читайте в материале LB.ua.

«Живые деньги» от президента

На прошлой неделе глава государства Петр Порошенко совместно с членами Кабмина: премьером Владимиром Гройсманом, вице-премьером Павлом Розенко, министром финансов Оксаной Маркаровой и труда и соцполитики Андреем Ревой провёл расширенное совещание по запуску монетизации субсидий с марта текущего года.

Показательно, что само мероприятие проходило под прицелом софитов множества телекамер и сразу несколько телеканалов транслировали его от начала до конца. Такое внимание медиа к выступлению президента понятно. Но возникает резонный вопрос: какое отношение президент имеет к экономической политике, которая согласно Основному Закону – прерогатива парламента и Кабинета министров?

Тем более, что сторонники Петра Алексеевича неоднократно попрекали прямого конкурента их патрона – Юлию Тимошенко – в чрезмерном акцентировании на вопросах, которые не входят в компетенцию президента – повышения пенсий, зарплат, уменьшения цены на газ, обеспечения микрокредитования для бизнеса.

Фото: пресс-служба президента

Похоже, эти замечания – только для оппонентов. Ведь президент активно начал использовать все эти темы. Уже, выступая на общественном форуме «Открытый диалог», Петр Алексеевич публично озвучил конкретную цифру, заверив, что каждая украинская семья получит на руки 1,5 тыс. грн уже в марте в виде субсидии.

Президент пообещал выдачу «живых денег» не только в виде субсидии. Точно также накануне заседания Кабмина 13 февраля он обратился к правительству с просьбой подготовить решение об индексации пенсий с учетом того, что в 2015 и 2016 годах такая индексация не проводилась. Это позволит увеличить размер пенсий с 1 марта для 8,7 млн пенсионеров по возрасту. На эти цели с марта и до конца года будет использовано 5 млрд грн, полученных Пенсионным Фондом от льготной растаможки машин на европейских номерах. В итоге размер пенсий будет увеличен на 20-25%, а не на 17%, как планировалось изначально.

В сухом остатке, как и анонсировали источники LB.ua в окружении главы государства ещё месяц назад, «после Томоса ещё двумя фишками Порошенко на выборах станет монетизация субсидий и повышение пенсий».

Правда, у экспертов нет однозначной оценки этих инициатив, как в экономическом, так и предвыборном планах.

Александр Сергиенко: «Откуда президент и министр Рева взяли цифру в 1,5 тыс., для меня вообще не понятно»

Директор Института города Александр Сергиенко в интервью LB.ua порекомендовал оценить масштаб проблемы для понимания всей подноготной заявленной кампании по задабриванию самого бедного и незащищенного избирателя.

«Задолженность за жилищно-коммунальные услуги в целом по стране по данным статистики на конец 2018 года уже достигла 55,6 млрд грн – это рекордная цифра долга украинцев за эти услуги. В 2017 году эта цифра составляла 32,7 млрд. грн. То есть, только за год долг вырос почти в два раза. До 2017 года уровень оплаты населения за ЖКУ в Украине составлял 96-98%, то есть украинцы всегда платили исправно. И только с введением драконовских цен на газ и тарифов население вынуждено платить все меньше. В 2017 году впервые за всю историю показатель оплаты населением упал до 88%. А в 2018 году показатель стал ещё ниже – 80%. Это катастрофа. Это значит, что каждая пятая украинская семья сегодня не заплатила за жилищно-коммунальные услуги», – рассказал он.

Фото: Дмитрий Липавский Александр Сергиенко

Эксперт напомнил, что субсидии у нас назначают дважды в год, исходя из «хитрой формулы виртуальных нормативов и с учётом дохода семьи». Состоянием на декабрь 2018 года субсидии у нас получали 4 млн. 700 тыс. домохозяйств, и это на 2 млн. меньше, чем год назад из-за нововведений Кабмина весной 2018, когда ужесточили условия субсидирования.

По его словам, все платежи шли в безналичной форме, деньги перечислялись представителю услуг, которые не несли ни какой ответственности за качество этих услуг. Простым языком, бюджетные деньги поступали на счета водоканалов и теплокоммунэнерго, которые зачастую контролируются самими сильными мира сего – например, Ринатом Ахметовым, Дмитрием Фирташем. А трубы и теплосети, несмотря на десятки миллиардов бюджетных средств, как были, так остаются в аварийном состоянии.

Важно, что о монетизации говорили давно и планировали этот процесс изначально в той же безналичной форме. Гражданин должен был получать средства на карту «Ощадбанка» в качестве монетизации, но мог их потратить только на оплату ЖКУ, а не пойти, грубо говоря, на базар, чтобы купить продукты питания.

Но под выборы решили эту схему поменять и деньги будут давать непосредственно в руки.

«Хотя я лично не разделяю опасений некоторых коллег, что люди потратят эти деньги не по назначению. Условия субсидирования настолько жесткие, что в случае наличия долга за ЖКУ больше месяца или 340 грн., вас попросту лишат субсидии. Поэтому, думаю, что люди ее потратят все-таки на оплату коммунальных», – уверен Сергиенко.

По его оценкам, сама схема с монетизацией субсидий неплоха. Во-первых, будет поставлена жирная точна на всей бумажной бюджетной волоките, которая занимала большое количество времени и нервов. Однако сам механизм реализации этой идеи точно неправильный, поскольку не будет стимулировать людей экономить потребление энергоресурсов.

Фото: Харьковводоканал

И «вишенка на торте» – обещанных 1,5 тыс. грн ждать не стоит.

«Откуда президент и министр Рева взяли цифру в 1,5 тыс., для меня вообще не понятно. Потому что статистика четко показывает, что средний размер субсидии по Украине составляет 700 грн в месяц на семью, в сёлах чуть больше – 774 грн, это на декабрь прошлого года. С потолка взяли 1,5 тыс. Это фантастика, которая свидетельствует о непрофессионализме тех, кто сидит в Кабмине», — полагает он.

Алексей Кучеренко: «Адресность соцподдержки работает во всем мире. Но на малых цифрах»

Экс-министр жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко, близкий к команде Юли Тимошенко, в общении с LB.ua также признал, что «сама по себе монетизация – правильный механизм».

«Адресность соцподдержки работает во всем мире. Но на малых цифрах. В Польше, например, это не больше 2% населения, в Прибалтике – 5-7%. Это консенсусное решение общества, но у нас же это чистой воды предвыборный популизм», – считает он.

Кучеренко объяснил, что власть планирует два «транша» перед выборами. В марте и апреле (перед вероятным вторым туром).

«Из бюджета будет потрачено дважды по 6 млрд грн в месяц. Это будут ФАУ-1 и ФАУ-2 президента. Но раздача слонов будет осуществлена с полным нарушением процедуры. Во-первых, монетизация субсидий поручена через Пенсионный фонд, который вообще не имеет ни какого отношения к субсидиям. Поэтому в итоге сложится очень интересная ситуация, когда пенсионер сразу на руки получит плюс 700 грн за субсидию и порядка 500 грн в среднем доплаты к пенсии. Половина людей вообще не разберётся, что им упало помимо повышения пенсии, ещё и субсидия, которую нужно не проесть, а оплатить за газ», – прогнозирует экс-министр.

Фото: Макс Левин Алексей Кучеренко

Также, по его мнению, большие суммы будут просто вымываться из бюджета».

«Есть большие вопросы к базе реестра субсидиантов, где много липовых субъектов. Это чистой воды коррупция», – уверен Кучеренко.

Ещё одно нарушение заключается в том, что средства на субсидии в бюджете текущего года четко предусмотрены в статье о субвенциях местным бюджетам.

«И только на второе полугодие в бюджете заложены 20 млрд. грн «кэшем» для монетизации. Поэтому, чтобы взять живыми 12 млрд. грн уже на март-апрель для выплат по субсидиям, им на самом деле придётся «резать» другие статьи бюджета в ручном режиме», – добавил Кучеренко.

Наталья Кацер-Бучковская: «Монетизация — это одно из наиболее антикоррупционных решений за последнее время»

В то же время, не все так скептично оценивают монетизацию. Так, член профильного парламентского Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, член «Народного фронта» Наталья Кацер-Бучковская отметила, что это решение, независимо от выборов, крайне позитивно. Потому что ломает «главную коррупционную спайку», которая существовала со дня введения самого механизма субсидирования.

Фото: Главред Наталья Кацер-Бучковская

«Мы три года на уровне комитета добивались введения монетизации субсидий. Ведь именно монетизация во всем мире является дееспособным механизмом. Это нивелирует с одной стороны злоупотребления с выведением средств, которые шли на счета посредникам. С другой стороны — это заставит наконец-то людей экономить, – уверена нардеп. – По сути, получалось так, что люди у нас не получали деньги, не экономили энергоресурсы. А десятки миллиардов шли на счета олигархов. Наш комитет и я лично считаю, что монетизация – это одно из наиболее антикоррупционных решений за последнее время. И это не только решение Кабмина и президента, мы не один год от имени парламента, нашего профильного комитета добивались отказа от дотаций посредников за счет бюджета».

Задобрить пенсионеров. За популизм всегда надо платить?

В комментарии LB.ua представитель правительства в парламенте и нардеп БПП Вадим Денисенко пояснил, что рост пенсий с марта – плановый и был предусмотрен ещё год назад. Действительно, Кабмин планировал, что средства от легализации т.н. евроблях, а изначально ожидалось поступление не менее 1 млрд грн, как раз будут направлены на выплаты пенсионерам.

Но динамика поступлений от «растаможки» превысила ожидания, и в бюджет уже поступило 5 млрд грн. Эти средства, естественно, целесообразней было бы направить на сокращение дефицита Пенсионного фонда. Но все они будут направлены на увеличение пенсий. Ведь, не секрет, что самый дисциплинированный избиратель в Украине, который первым приходит на избирательный участок, чтобы опустить бюллетень в поддержку того, кто увеличивает их содержание, это как раз пенсионер.

Александр Данилюк: «За популизм всегда надо платить»

Экс-министр финансов Александр Данилюк в общении с LB.ua напомнил, что ещё в 2016 году, будучи министром, выносил на заседание Кабмина проект постановления об урегулировании вопроса незаконно ввезённых автомобилей, но тогда никто не хотел поднимать вопрос по этой проблеме – чтобы не будоражить сотни тысяч владельцев «блях».

«Сейчас же под выборы от евроблях они получили дополнительный ресурс, который направят на повышение пенсий. Но это единоразовая акция и поступление. Значит, дальше за счёт других статей бюджета или же увеличения налогового давления нужно будет выполнять это обязательно по выплате дальше увеличенных пенсий. Это значит, что Пенсионный фонд будут вновь дотировать за счёт внутренних заимствований или же за счёт увеличения налогов. За популизм всегда надо платить», – сказал он.

Фото: Макс Требухов Александр Данилюк

Отметим, что с марта пенсии повысят всем пенсионерам по автоматической индексации согласно формуле Кабмина: повышение на 50% роста средней зарплаты за прошлый год и 50% инфляции за 2018. Так, министр Рева анонсировал в таком случае повышение пенсий изначально минимум на 16-18%. В таком случае реальная индексация и рост были бы в районе не больше 12%. Ведь индексация не проводилась в 2015-2017 годах. Теперь же, если наставления Порошенко, данные правительству, в части дополнительной и частичной индексации за 2015-2017 годы, будут выполнены, пенсионеры получат не меньше 20% прибавки.

Тарас Козак: «Это плановое и разумное повышение»

Глава инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак согласен, что рост пенсий действительно будет немаленьким.

«Это 20-25% для разных категорий. Так вот, если у вас пенсия 2500 грн, то плюс 400-500 грн – это уже не мало. Если монетизацию субсидий я расцениваю как пиар ход президента и подачку перед выборами, то повышение пенсий с 1 марта имеет серьезную основу, что планировалось ещё за два года до выборов. Это плановое и разумное повышение», – признал он.