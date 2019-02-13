Передвиборна програма Сергія Тарути

Програма кандидата у Президенти України від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОСНОВА»

Тарути Сергія Олексійовича

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ДЛЯ УКРАЇНИ:

МИР, ДОБРОБУТ, ПОВАГА

Основа багатства України – люди. Тому головне завдання – спрямувати ресурси країни на гарантування безпеки громадян України від зовнішніх і внутрішніх загроз, забезпечення їх здоров’я, добробуту, задоволення освітніх і культурних запитів.

Я, Сергій Тарута, як свідомий громадянин України, як людина справи, управлінець і як майбутній очільник держави, гарантую:

МИР – всій Україні,

ДОБРОБУТ – кожній українській родині,

ПОВАГУ – кожному громадянину України.

Здійснення пропонованої програми – справа честі для мене і всієї партії «Основа», яка висунула мене кандидатом у Президенти. Партія «Основа» об’єднує ділових людей з високою репутацією, за плечима яких – успішно реалізовані масштабні проекти, створені нові підприємства та сотні тисяч нових робочих місць.

Ми маємо чітке, науково обґрунтоване бачення майбутнього розвитку України, докладно опрацьовану й схвалену експертами стратегію дій з реалізації кожного з пунктів програми.

За 2015 – 2018 роки я разом із командою однодумців розробив і представив в Україні та закордонним партнерам важливі політичні документи:

– Мирний план «Три Основи»;

– Доктрину збалансованого розвитку «Україна-2030»;

– Програму «Принципи поваги та справедливості».

Я впевнений, що щасливі громадяни – запорука та ОСНОВА розвитку України!

ГАРАНТУЮ МИР В УКРАЇНІ

Моїми пріоритетами в зовнішній політиці держави є: відновлення територіальної цілісності України; досягнення стабільної безпеки; захист життя і прав громадян; підтримка й просування інтересів українського бізнесу за кордоном; відновлення дружніх відносин із усіма країнами-сусідами.

Територіальна цілісність України буде відновлена за допомогою ефективної дипломатії.

Я з командою однодумців розробив комплексний реалістичний план досягнення миру та відновлення територіальної цілісності України – Мирний план «Три Основи. Легітимність. Безпека. Довіра». Під моїм керівництвом цей план буде реалізовано в повному обсязі.

Наш Мирний план за 2017 – 2018 роки отримав схвалення світової дипломатії.

Мирний план передбачає, передусім, розміщення миротворчої місії ООН в окупованих районах Донбасу, розгортання діяльності міжнародної тимчасової адміністрації для забезпечення соціально-економічного розвитку регіону та реінтеграції мешканців Донбасу.

Я зроблю все, щоб Росія сповна відповіла за свою агресію проти України, відшкодувала збитки, завдані економіці та громадянам України.

Повернення Криму до складу України воєнним шляхом вважаю неприйнятним: основою для повернення Криму може бути лише політико-дипломатичне та юридичне розв’язання проблеми.

Гарантую реальне підвищення боєздатності армії, підвищення соціального статусу військовослужбовців. Армія буде переозброєна за кращими світовими стандартами, насамперед завдяки використанню виробничої бази ВПК України.

Я певен, що для України передумовою забезпечення міцного миру та непорушності кордонів є позаблоковий статус держави відповідно до Декларації про державний суверенітет України.

ГАРАНТУЮ ДОБРОБУТ УСІМ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ

Як Президент України я візьму на себе відповідальність за економічний розвиток країни.

За роки роботи в металургії я створив першу і найбільшу транснаціональну компанію в Україні, налагодив співпрацю з провідними світовими фінансовими організаціями й готовий використати набутий досвід для ефективного керівництва державою.

Наші стратегічні орієнтири:

Україна до 2030 року увійде в топ-30 країн світу з економічного зростання ВВП на рівні $710 – 750 млрд;

щорічні темпи зростання економіки становитимуть не менш як 10%;

– не менш як 50% населення за рівнем прибутків належатиме до середнього класу;

– середня тривалість життя в Україні становитиме понад 75 років.

Економічну модель, яка гарантує підвищення капіталізації країни, зростання кредитних та інвестиційних показників України, перехід від традиційної структури економіки до креативної, обґрунтовано в Доктрині збалансованого розвитку «Україна-2030». Це науково обґрунтований документ, який я разом із командою розробив і представив міжнародним експертам та партнерам у 2015 – 2018 роках.

Реалізація стратегії прискореного економічного зростання країни – єдиний шлях виходу з кризи та підвищення добробуту громадян України.

Гарантую досягнення повної енергонезалежності України впродовж 5 років. Буде реалізована інвестиційна програма зростання видобутку газу, країна зможе відмовитися від імпорту газу і експортуватиме його. На період досягнення енергонезалежності я готовий взяти на себе політичну та економічну відповідальність за забезпечення населення газом за доступними цінами.

Реалізую розроблений моїми однодумцями план оздоровлення банківського сектору і відновлення його роботи задля розвитку національної економіки, стабілізації національної валюти. Це поверне інвесторам впевненість та стимулюватиме їх до вкладання ресурсів в економіку України.

Забезпечу системний захист українського виробника на внутрішньому і зовнішньому ринках, ліквідацію монополій та формування конкурентного середовища, вихід економіки «з тіні» завдяки реалізації антикорупційних заходів та податкових інструментів.

Реалізую структурні зміни в економіці з переходом від сировинної моделі до виробництва високо- та середньотехнологічної продукції.

Створю умови для успішної модернізації національної економіки, інноваційного стрибка України, розвитку національної інноваційної інфраструктури, активізації співробітництва у трикутнику «бізнес – наука – освіта».

Наука стане основою інноваційної економіки України, на її фінансування виділятиметься не менш як 3% ВВП.

Забезпечу розвиток галузей креативної економіки – кінематографії, телебачення, образотворчого й музичного мистецтва, ІТ-сектору, туризму та спорту.

Реалізуючи доктрину «Україна-2030», гарантую представникам бізнесу:

– недоторканність приватної власності;

створення прозорих єдиних правил роботи для всіх підприємців;

– зменшення кількості податків та зборів з 12 до 7;

– зниження податкового навантаження з 41,5% до 25% (ставку ПДФО – з 18% до 10%, ставку ЄСВ – з 22% до 15%);

– зниження ставки ПДВ з 20% до 15%;

– заміну податку на прибуток податком на виведений капітал зі ставкою 15%;

– зниження ставок по кредитах для бізнесу в 2 – 3 рази;

– стабільність національної валюти;

– створення умов для добровільного повернення українського капіталу з офшорів;

спрощення податкової звітності, її максимальну автоматизацію та мінімізацію контактів підприємців з чиновниками через перехід до «цифрової» держави;

– встановлення мораторію на зміни податкового законодавства упродовж 3 років;

– ліквідацію податкової міліції;

– скорочення чисельності апарату державних органів, які контролюють бізнес.

Зниження податкового навантаження на працю дозволить реформувати національну пенсійну систему, а можливі втрати державного бюджету від зниження податків будуть компенсовані скороченням необґрунтованих витрат бюджету.

ГАРАНТУЮ ПОВАГУ ДО ВСІХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Команда партії «Основа» розробила програму «Принципи поваги та справедливості», реалізація якої дозволить повернути повагу держави до громадян, а громадян – до держави.

Гарантую прийняття нового суспільного договору і нової Народної Конституції, пріоритетом якої будуть національні інтереси України.

Україна стане справжньою парламентсько-президентською республікою, у якій Президент буде найвищим моральним авторитетом, арбітром нації, відповідальним за здійснення зовнішньої політики та забезпечення безпеки країни. Управління економікою здійснюватиме Уряд на чолі з Прем’єр-міністром.

Гарантую, що рішення з усіх ключових питань життя країни прийматимуться на всенародних референдумах.

Забезпечу скорочення кількості депутатів Верховної Ради України з 450 до 250, створення верхньої палати Верховної Ради з 54 чоловік із рівним представництвом кожного регіону України, прийняття законів про імпічмент Президенту та зняття недоторканності з депутатів ВР України за кримінальні злочини та корупцію.

Вибори проходитимуть за відкритими списками, а мажоритарні округи будуть скасовані.

Уряд стане зручним сервісом, а результатом роботи Уряду –добробут громадян. Уряд буде сформовано з галузевих експертів із високою репутацією, які довели свою ефективність упродовж тривалої трудової діяльності.

Кількість чиновників усіх рівнів буде скорочено втричі.

Забезпечу проведення в Україні глибокої децентралізації. Громади отримають більше ресурсів і повноважень. Посади очільників місцевих адміністрацій, а також місцевих суддів, керівників місцевої поліції та інших правоохоронних органів будуть виборними.

Гарантую створення судової системи, яка користуватиметься довірою суспільства, забезпечить справедливість і рівність всіх перед законом – незалежно від займаної посади, соціального статусу чи рівня прибутків.

Подолаю корупцію у системі державної влади, досягну того, що правоохоронні органи стоятимуть на захисті прав та інтересів кожного громадянина.

Поверну повагу до права кожного на власну думку, на свободу отримання інформації, на свободу вибору релігійної конфесії.

Людям праці гарантую:

– підвищення середньої зарплати до 20 – 25 тис. грн – відповідно до рівня зарплат у Східній Європі;

– створення 2 млн робочих місць із гідною зарплатою, 1 млн місць – за рахунок відновлення роботи підприємств, які закрито в 2014 – 2018 роках, та 1 млн – нових робочих місць.

Кожній родині гарантую:

– зниження тарифів на комунальні послуги. Вартість комунальних послуг не перевищуватиме 25% прибутків родини;

– надання пільгових кредитів на придбання або будівництво житла під 3 – 4% на 30 років, реалізацію цільової програми держгарантій молодіжних кредитів;

– звільнення від сплати 50% ПДФО на прибуток до 20 тис. грн для родин із 2-ма неповнолітніми дітьми, 100% ПДФО – із 3-ма і більше неповнолітніми дітьми;

– державну допомогу в зв’язку з народженням першої дитини – у розмірі 100 тис. грн, другої та кожної наступної дитини – 200 тис. грн.

Кожному пенсіонерові гарантую:

– середню пенсію – не менш як 10 тис. грн;

– щорічне підвищення пенсій та соціальної допомоги відповідно до зростання цін;

– медичне страхування за рахунок держави.

Випускникам закладів вищої освіти країни гарантую надання першого робочого місця за фахом.

Середня освіта в Україні буде більш якісна порівняно з сусідніми державами, а вища освіта – конкурентна з європейською.

Випускникам ЗВО гарантую реальну можливість отримати гранти на створення приватного підприємства, насамперед – у галузі креативної економіки та економіки знань.

Гарантую, що талановита молодь зможе реалізовувати себе в Україні, розвиваючи вітчизняну креативну економіку.

Основою освітньої політики стане саморозвиток особистості та навчання упродовж усього життя.

Воїнам-учасникам боїв за визволення Донбасу гарантую реалізацію держпрограми соціалізації, надання грантів на створення малих підприємств, пільг на придбання житла.

Переселенцям гарантую вирішення житлового питання, відновлення у повному обсязі їхніх конституційних прав, компенсацію збитків внаслідок втрати майна, реалізацію програми державної підтримки їхніх підприємницьких ініціатив, прискорення соціалізації у громадах за новим місцем проживання.

Гарантую кожному громадянину рівний доступ до якісної медичної допомоги – своєчасно і в повному обсязі, незалежно від соціального статусу та місця проживання. Буде створено ефективну систему захисту здоров’я громадян, яка передбачає запобігання захворювань, збільшення тривалості активного та працездатного віку, заохочення до здорового способу життя.

Особливу увагу приділятиму захисту інтересів та забезпеченню соціалізації людей з особливими потребами.

Гарантую кожному громадянинові України реалізацію його спортивного потенціалу та потреб культурного розвитку.

Пріоритети культурної політики: збереження, популяризація та охорона культурної спадщини, розвиток креативності, капіталізація творчості та ідей. Культура буде основою об’єднання нації!

Я поверну повагу до кожної людини, і країна ЗаПрацює!