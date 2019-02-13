Передвиборна програма Олександра Соловйова

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА кандидата на пост Президента України Соловйова Олександра Миколайовича

«МИР! ПОРЯДОК! ДОСТАТОК!»

Я, Олександр Соловйов, кандидат у Президенти України від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РОЗУМНА СИЛА» – людина честі, обов'язку і відповідальності.

Дід і батько вчили мене, що справжній чоловік повинен бути захисником своєї країни, народу, сім'ї та загальноприйнятих цінностей.

Я бачу, що наша держава – у великій біді. У країні триває війна. Злодії та вбивці, мародери та корупціонери сидять не в тюрмах, а у найвищих кабінетах. Люди відчувають себе знедоленими, приниженими, жебраками та безправними.

Я не буду стояти осторонь. Я буду діяти. Я йду в Президенти України.

У мене є чіткий план дій, досвід, команда і підтримка людей в усіх регіонах України.

Вірю і точно знаю – ми зможемо зробити Україну країною щасливих людей. Країною, де кожен буде жити в мирі, порядку, достатку, по справедливості.

МИР!

Я наголошую: мир, відновлення контролю над ділянкою україно-російського кордону без зайвих військових втрат і об'єднання країни – це і є справжня перемога у всіх сенсах. Мир – це безперечна перевага, якою скористаються всі регіони та громадяни України. У мирі ми досягнемо успіхів в економіці, політиці, управлінні, реформах.

Мої першочергові кроки з досягнення миру в Україні:

• ініціюю припинення вогню і початок переговорного процесу з представниками ЄС, США та РФ для забезпечення відновлення територіальної цілісності України та встановлення миру – протягом 1 тижня після інавгурації;

• запуск процедури прийняття державної доктрини військово-політичного нейтралітету – протягом 1 місяця після інавгурації;

• звільнення іноземців з посад державної служби і припинення діяльності різноманітних закордонних «кураторів». Ревізія вимог МВФ, запобігання втручанню посольств і представництв зарубіжних фондів у внутрішні справи України – протягом 100 днів після інавгурації;

• підготовка законопроекту щодо посилення кримінального покарання за дискримінацію за мовною, культурною, релігійною ознакою – протягом 100 днів після інавгурації;

• підготовка законопроекту «Про місцевий референдум» – можливість для місцевих громад і регіонів самостійно визначати пріоритети економічного, соціального, культурного розвитку – протягом 100 днів після інавгурації;

• підготовка законопроекту «Про культурну децентралізацію» (можливості для кожного регіону визначати обсяг і мови викладання дисциплін, культурно-історичні трактування в програмах навчання через процедури місцевих референдумів) – протягом 1 місяця після інавгурації;

• ініціатива щодо виборності губернаторів. Виборність губернаторів знизить залежність життя регіону від центру та виключить можливість узурпації влади в країні – протягом 2 місяців після інавгурації;

• підготовка законопроекту про кримінальну відповідальність за втручання чиновників і політиків у церковні справи – протягом 100 днів після інавгурації.

ПОРЯДОК!

Як у людини, яка більше 20 років присвятила боротьбі з економічною злочинністю, у мене є чітке бачення, як відновити порядок у країні, вдосконалити роботу поліції та викорінити корупцію, скоротити рівень злочинності.

Мої дії на посту Президента України з наведення порядку в країні будуть рішучими і стрімкими:

• розформування і початок розслідування діяльності радикальних угруповань – протягом 100 днів після інавгурації;

• порушення кримінальних справ і арешти головних казнокрадів на центральному та регіональному рівні – протягом 100 днів після інавгурації;

• звернення до міжнародних організацій і зарубіжних партнерів за допомогою у пошуках і поверненні розкраденого за останні роки – негайно;

• переведення органів внутрішніх справ на режим посиленого несення служби й патрулювання – протягом 1 тижня після інавгурації;

• підготовка законопроекту щодо скасування бездумних «реформ» і незаконної люстрації, повернення в силові органи професійних і досвідчених кадрів – протягом 100 днів після інавгурації;

• підготовка законопроекту «Електронна влада», який розширює перелік послуг, що надаються без чиновників, а значить і без хабарів – протягом 100 днів після інавгурації;

ДОСТАТОК І ДОБРОБУТ!

Україна – це її народ. Країна, в якій люди щасливі, забезпечені, здорові, освічені – Велика країна.

Для відродження величі України підтримайте мої ініціативи, а саме:

• підготовка законопроекту щодо стимулювання дітонародження та підвищення виплат з народження дитини – протягом 100 днів після інавгурації;

• скасування шкідливих для людей «реформ» освіти та медицини – протягом 100 днів після інавгурації;

• підготовка законопроекту щодо зниження податків для малого і середнього бізнесу в країні – протягом 100 днів після інавгурації;

• підготовка законопроекту щодо зниження до 10% ПДВ – податку, що душить виробництво – протягом 1 місяця після інавгурації;

• програма «Мільйон нових робочих місць» – будівництво доріг, мостів, розв'язок для підвищення зайнятості населення – протягом 100 днів після інавгурації;

• підготовка законопроекту щодо створення державно-приватного венчурного фонду з підтримки інновацій – протягом 100 днів після інавгурації;

• ініціатива зі створення вільних економічних зон з метою економічного, соціального і культурного розвитку, насамперед для швидкого відновлення промисловості та інфраструктури, як на території Донецької та Луганської областей після закінчення воєнних дій, так і в інших регіонах – створення пріоритетних «точок зростання» для розвитку економіки країни: IT, логістики і транспорту, аграрної переробки – протягом 100 днів після інавгурації;

• підготовка законопроекту із забезпечення комунальних підприємств українськими вугіллям і газом для дворазового зниження комунальних платежів для населення – протягом 100 днів після інавгурації;

• підготовка законопроекту щодо надання податкових пільг для підприємств, що забезпечують економію енергії та вироблення тепла для населення за рахунок нових технологій – протягом 100 днів після інавгурації;

• програма з розвитку атомної енергетики як джерела дешевої енергії для населення і промисловості та розширення кооперації з державами ядерного клубу – протягом 100 днів після інавгурації.

Я, Олександр Соловйов, беру на себе відповідальність за долю і майбутнє України!

Зобов'язуюсь берегти традиційні цінності нашого народу, піклуватися про його захист і благополуччя, відстоювати свободи та права людини, соціальну справедливість, цілісність і єдність України.

Час діяти розумно!

Ми переможемо!