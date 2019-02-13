Участники круглого стола в Институте мира обсудили возможности и риски плана и сформулировали его основные положения.

В Институте мира США состоялся круглый стол с участием авторитетных экспертов, членов парламента и Государственного департамента США, международных организаций и представителей Министерства внутренних дел Украины.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков.

По его словам, участники мероприятия обсуждали возможности и риски плана деоккупации Донбасса, а также сформулировали его основные положения.

"В Институте мира США провели круглый стол с участием авторитетных экспертов, членов парламента и Госдепа США и международных организаций. Откровенно обсудили возможности, риски плана деоккупации Донбасса. Начало международного диалога - важнейший шаг на пути реализации нашего плана… 16 послов, представители Госдепа, ведущие эксперты вместе сформулировали основные парадигмы", - написал Аваков в своем микроблоге Twitter.

Безпрецедентну за рівнем представництва конференцію щодо механізмів деокупації Донбасу завершено! 16 послів, представники Держдепу, провідні експерти разом сформулювали основні парадігми. Дякую @USIP і William Taylor за організацію цієї зустрічі pic.twitter.com/bqzlJbX48m — Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 13, 2019

Напомним, в апреле прошлого года Аваков представил свой план по мирному возвращению Донбасса. Среди прочего, глава МВД предлагает вводить миротворцев ООН на оккупированную территорию поэтапно.

После этого, считает министр, Украина должна принять законы об амнистии и о коллаборантах, а также предоставить специальный экономический статус возвращенным территориям, чтобы они восстанавливались опережающими темпами.

Формат миротворческой миссии является спорным вопросом для Украины и РФ, которая поддерживает боевиков. Украина рассчитывает на полномасштабную миссию, которая возьмет под контроль всю оккупированную территорию Донбасса включительно с государственной границей. Россия предлагала только "охранную миссию" для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в районе линии столкновения.