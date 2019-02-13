Передвиборна програма Романа Насірова

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА кандидата на пост Президента України Романа Насірова

УСПІШНА УКРАЇНА – СИЛЬНА ДЕРЖАВА,

ЄФЕКТИВНА ЕКОНОМІКА, СПРАВЕДЛИВІ ПОДАТКИ,

ЯКІСНА ОСВІТА ТА МЕДИЦИНА,

ЩАСЛИВІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ЛЮДИ

Головним змістом моєї діяльності на посту президента України є перемога над агресором та звільнення окупованих земель та повернення незаконно анексованого Криму. З цією метою зроблю все необхідне для зміцнення армії та її бойових можливостей.

Зроблю все можливе для надання соціальних гарантій воїнам і створено самий високий режим поваги до захисників.

Забезпечу всі необхідні умови для набуття Україною повноцінного членства в ЕС та НАТО.

Головним своїм обов’язком в Україні буду вважати забезпечення конституційних гарантій, прав і свобод українських громадян.

Забезпечу ефективну програму боротьби з бідністю в Україні та рішучу боротьбу з корупцією.

Україна змінюється. Наш народ виборов справжню незалежність і право жити так, як ми самі того хочемо. Тепер маємо працювати, щоб наша країна стала економічно сильною та процвітаючою. Для успіху Україні потрібне реальне економічне зростання, розвиток стратегічних індустрій економіки таких як сільського господарства. Тільки спільними зусиллями, ми побудуємо нову, успішну Україну, в якій хочеться жити, навчатися і працювати.

Найцінніший ресурс для української економіки сьогодні – це час, який необхідно використати максимально ефективно. Нам немає чого чекати. Жодні вибори чи політичні гасла не можуть заважати розвивати українську економіку. Для цього потрібно вже зараз робити реальні реформи. Наші задачі – запустити економіку, припинити війну, повернути окуповані території і забезпечити всі умови для впевненого майбутнього нашої держави.

Я маю багаторічний досвід в бізнесі, досвід ефективної та прозорої системи управління, реалізації дієвих реформ. Я знаю і розумію, як працює державний апарат, і що потрібно зробити, аби Україна отримала сучасну, ефективну систему державного управління.

Я маю сили та готовність зробити все, щоб Україна стала справді незалежною і економічно сильною країною.

Мої основні цілі та задачі на посаді Президента такі:

1. Сильна економіка – успішна Україна.

Реальне економічне зростання протягом 2-3 років. Створення повноцінної економічної стратегії держави.

Завдання та обов’язок держави – дати умови для бізнесу працювати, створювати робочі місця, розвиватись та заробляти в Україні. Чіткі і зрозумілі “правила гри” для бізнесу. Постійна комунікація уряду, держави із бізнесом для ефективної роботи з розбудови української економіки.

Проведення повноцінної податкової реформи в Україні.

Нове податкове та митне законодавство за європейським зразком та стандартами. Подальша інтеграція в європейський економічний та митний простір.

Впровадження повноцінної промислової політики на рівні держави. Відновлення та розвиток промислового потенціалу України. Задача – створення повного виробничого циклу на території України.

Впровадження передових технологій, перехід від сировинної до виробничої економіки. Розвиток та інвестиції в інноваційні галузі та виробництва мають стати пріоритетним завданням держави в економіці.

Подальший розвиток сільського господарства як стратегічної галузі економіки держави.

Реальна і повна приватизація підприємств державної власності. Кошти платників податків більше не будуть витрачатись на збиткові, неефективні та непрозорі схеми з державними підприємствами.

Зменшення кількості податків і зборів. Мінімізація податкового навантаження на бізнес. Прозоре та зрозуміле адміністрування податків. Поступове зниження ставки податків. Лібералізація умов ведення бізнесу в Україні стане основою економічного зростання, добробуту громадян та росту рівня життя в країні.

Введення податку на виведений капітал стимулюватиме бізнес розвиватись і платити податки саме в Україні.

Створення в межах України максимально сприятливого бізнес-середовища, в якому ні роботодавець, ні працівник, не думають про «оптимізацію» податків шляхом виплати заробітної плати в конверті.

Нульове декларування. Підведення “риски” між минулим та економічно успішним майбутнім. Нова справедлива система відносин між громадянами, підприємцями та державою в особі фіскальних та контролюючих органів.

Закріплення на законодавчому рівні відповідальності правоохоронних органів (МВС, СБУ, податкової міліції, прокуратури, ДБР, НАБУ та ін.) за безпідставний тиск на бізнес, окрім питань, які стосуються національної безпеки.

Орієнтація українських підприємств на зовнішні ринки збуту. Державні програми з допомоги підприємцям для пошуку і виходу на нові ринки збуту продукції.

Державна політика та стратегія, спрямовані на створення максимально привабливого для інвесторів бізнес-клімату та конкурентних умов ведення бізнесу саме в Україні.

2. Відновлення територіальної цілісності та суверенітету

Відновлення в найкоротші строки із залученням міжнародних партнерів територіальної цілісності та суверенітету на всій території України.

Повернення до родин військовополонених та інших осіб затриманих з політичних мотивів.

Створення добросусідських відносин із усіма країнами за принципом національного інтересу України.

3. Удосконалення та матеріальне забезпечення армії.

Зміцнення і подальше переозброєння української армії за міжнародними стандартами.

Обов’язкова загальнодержавна підтримка ветеранів війни. Безумовна обов’язкова підтримка і компенсація сім’ям загиблих військових. Пільгові державні програми підтримки родин та дітей загиблих воїнів (медичне обслуговування, оздоровлення, вища освіта).

Відновлення виробничих потужностей національного оборонного комплексу в цілому.

Отримання від міжнародних партнерів найновітнішого озброєння.

Впровадження державних програм по забезпеченню офіцерського та рядового складу доступним житлом. Гідна заробітна плата військовослужбовців.

Перехід армії виключно на контрактну основу.

Спрощені процедури надання статусу учасника бойових дій всім без виключення особам, будь то доброволець чи контрактник.

Гідне соціально-побутове забезпечення військових пенсіонерів, учасників бойових дій.

4. Ліквідація корупції.

Нажаль саме корупція є головною перешкодою та гальмом реформ в країні. Подолати її можливо тільки реальними діями. Однак робити це потрібно одночасно не тільки на найвищому державному рівні, але і середній та найнижчій ланці. Тільки системна робота обов’язково дасть результат: поверне довіру громадян до держави, і влади.

Вдосконалення, доопрацювання антикорупційного законодавства: усунення розширеного тлумачення законів, двозначностей та неточностей.

Аудит діяльності антикорупційних органів. Тільки об’єктивна оцінка роботи, висновки та корекція завдань забезпечать реальну ефективність роботи антикорупційних структур.

Встановлення більш суворої відповідальності для правоохоронців за протиправні дії.

Забезпечення незалежності та самостійності суддів під час здійснення ними правосуддя.

Спрощення процедури розгляду корупційних справ в суді.

Спрощення процедури повернення грошових коштів та майна, що були набуті в наслідку корупційної діяльності.

5. Соціальні стандарти.

Україна – це Європа. Громадяни України повинні мати достойні умови та європейські стандарти роботи і життя у своїй країні.

Гарантоване забезпечення державою всіх бажаючих працювати робочими місцями. Гідна заробітна плата та соціальні виплати найменш соціально захищеним громадянам. Належний рівень базового безкоштовного медичного обслуговування.

Надання громадянам можливостей працювати та отримувати гідну зарплату в Україні. Задача держави №1 – зупинити трудову міграцію і забезпечити громадян України роботою, створити умови для достойного рівня життя.

Створення умов за яких українці будуть забезпечені елементарними соціальними стандартами які існують в Європі (можливість придбати машину, житло, тощо).

Зменшення відсоткових ставок по кредитах, іпотека, розвиток банківського сектору економіки, захист вкладів від знецінення, ліквідації, банкрутства банків.

Державна підтримка найменш захищених верств населення.

Проведення повноцінної пенсійної реформи. Створення дієвої та надійної системи пенсійного захисту для всіх громадян.

6. Охорона здоров’я.

Безкоштовна медицина в реальності, а не на папері – для законодавчо визначених категорій громадян (пенсіонери, інваліди, учасники бойових дій, ліквідатори ЧАЕС та ін.).

Гарантований високий рівень первинної, невідкладної медичної допомоги за рахунок держави.

Страхова медицина для всіх громадян України, як за рахунок роботодавця, так і за рахунок держави.

Впровадження державних програм, які дозволять на всій території України створити ефективну, доступну, професійну систему охорони здоров’я із застосуванням сучасних лікувальних технологій.

Гідні заробітні плати всім працівникам медичної галузі.

Доступність ліків, реальний та ефективний державний контроль за ціноутворенням та якістю лікарських препаратів.

7. Освіта.

Створення належних умов для зрощення освітнього потенціалу молоді, шляхом забезпечення безперешкодного доступу молоді до освіти та нових знань, не залежно від майнового стану та фінансових можливостей.

Доступна освіта європейського рівня для української молоді. Доступ вищих навчальних закладів, а також для шкіл, коледжів до провідних онлайн-бібліотек, відкритих баз університетів та наукових центрів за кордоном.

Гарантоване державою перше робоче місце всім випускникам вищих навчальних закладів і професійно-технічних.

Розвиток професійно-технічної освіти в Україні.

Створення належних умов для зрощення освітнього потенціалу молоді, шляхом забезпечення безперешкодного доступу молоді до освіти та нових знань, незалежно від майнового стану та фінансових можливостей.

Безкоштовні державні програми із вивчення англійської мови молоді та всіх, хто бажає вивчати англійську.

Державна підтримка навчальних закладів, які пройдуть сертифікацію у відповідності до міжнародних стандартів. Грантові програми на розвиток наукоємних досліджень.

Фінансування (державне та приватне) прикладної та теоретичної науки, дослідницьких інститутів.

8. Нова система державної влади.

Нова Конституція України, яка відповідає новим задачам і цілям розвитку України. Норми Конституції повинні діяти, а не декларувати.

Джерелом влади є і завжди буде народ України. Ухвалення Закону про Референдуми. Запровадження системи електронних референдумів. Громадяни України повинні ухвалювати всі важливі як для країни, так і для громади рішення.

Прозорі та публічні конкурси на державні посади найвищого рівня. Нова кадрова політика на державній службі: принцип професійності та ефективності повинні бути нормою для набору кадрів.

Гідні заробітні плати державним службовцям, урядовцям, народним депутатам. Це ще один інструмент боротьби із корупцією в державі.

9. Справедлива судова і правоохоронна система.

Повноцінна, фундаментальна реформа всієї судової системи в Україні.

Забезпечення незалежності судової гілки влади. Незалежність судочинства.

Реформа правоохоронної та пенітенціарної системи.

Тільки дійсно незалежні суди гарантуватимуть кожному громадянину захист прав і свобод особи, недоторканість приватної власності та прав.

Ухвалення нового Кримінального та Кримінально процесуального законодавства за міжнародними стандартами.

10. Міжнародні відносини.

Побудова ефективних економічних, торговельно-виробничих зв’язків з країнами-партнерами.

Повна ліквідація економічної, енергетичної, паливної залежності, модернізація власного паливно-енергетичного комплексу.

Пошук нових ринків збуту виробленої в Україні продукції.

Імпортозаміщення власно виробленою продукцією достойної європейської якості.

Переконаний, Україна буде економічно розвиненою та сильною державою. Прийшов час для нових людей, молодих та ефективних професіоналів прийти і працювати для України в інтересах її громадян.

Я, мої однодумці і моя команда маємо знання, досвід, сили і відданість служити українському народу і разом побудувати успішну Україну.

Переконаний, Україна буде економічно розвиненою та сильною державою.