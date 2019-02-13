Передвиборна програма Валентина Наливайченка

Передвиборна програма кандидата на пост Президента України Наливайченка Валентина Олександровича

Служити та захищати, відновити мир і розвиток!

Ми створили свою Державу. Ми відстояли свої Права. Ми захистили нашу Незалежність. Настав час зробити так, щоб на нашій землі діяв Закон – один для всіх. Настав час гарантувати Безпеку та відновити Справедливість.

Мої пріоритети на посаді Президента України:

Відновити мир та територіальну цілісність;

Повернути країну на шлях розвитку;

Забезпечити зростання економіки, зарплат і пенсій;

Гарантувати безпеку кожному громадянину;

Інтегрувати Україну до ЄС та НАТО.

Я знаю, що робити і як робити. Не боюся труднощів та відповідальності, маю нульову толерантність до корупції і не залежу від олігархів. Сповідую принцип служіння людям. Маю чіткий та дієвий план відновлення миру та нашої економіки. Разом зі своєю командою поверну країну на світлий шлях розвитку!

Створимо справедливу систему влади, яка служитиме і буде підконтрольна людям. Очищення країни почнемо зверху: з Президента, уряду, депутатів та суддів.

- Ухвалимо закон про імпічмент Президента.

- Скасуємо недоторканність та позбавимо усіх привілеїв народних депутатів та суддів.

- Знищимо корупцію як явище, ліквідувавши усі прогалини в антикорупційному законодавстві. Жоден хабарник чи корупціонер, незалежно від посади чи статків, не уникне заслуженого покарання за злочин.

- Суттєво скоротимо кількість державних органів та чиновників усіх рівнів, починаючи від кількості міністерств та віце-прем‘єрів.

- Запровадимо прозорі конкурси на керівні посади в уряді та правоохоронних органах для регулярного оновлення та очищення влади. В Україні запрацюють соціальні ліфти: обдарована молодь отримає можливість потрапити на роботу до органів державної влади без протекцій та хабарів.

- Розширимо перелік виборних посад на всіх рівнях влади. Надамо громадам право обирати та відкликати керівників місцевої поліції, прокурорів, суддів.

- Запровадимо громадський контроль за владою на всіх рівнях.

- Гарантуємо свободу слова та розвиток вільних медіа.

- Запровадимо пропорційну систему з відкритими списками на виборах народних депутатів України. Знизимо до 3% прохідний виборчий бар’єр для політичних партій на виборах до Верховної Ради та місцевих виборах.

- Законодавчо надамо громадянам право відкликати депутатів всіх рівнів.

Обов’язок Президента – гарантувати громадянам мир та безпеку

Маю чіткий покроковий план відновлення миру та деокупації частин Донецької та Луганської областей та АР Крим, який, серед іншого, передбачає укладення нової дієвої міжнародної угоди.

- Створимо Національний центр з розшуку зниклих безвісти та повернення заручників.

- Ініціюємо створення Міжнародного економічного фонду для допомоги вимушеним переселенцям та відбудови зруйнованої війною інфраструктури.

- Зробимо все, щоб Україна стала повноправним членом ЄС та НАТО.

- Створимо сучасну українську армію. Забезпечимо розвиток оборонно-промислового комплексу: встановимо чіткий бюджетний норматив на фінансування армії, завантажимо оборонними замовленнями українські заводи.

- Створимо резервну Добровольчу Армію.

- Гарантуємо українським військовим достойний соціальний захист. Учасникам бойових дій та їхнім сім’ям – соціальні пільги та гарантії.

- Ухвалимо Закон України «Про цивільний обіг та використання вогнепальної зброї і боєприпасів», яким громадянам України буде надано право на збройний захист. Водночас посилимо відповідальність за протиправне зберігання та використання зброї.

- Забезпечимо дієве реформування і очищення судової та правоохоронної системи.

Обов’язок влади – забезпечити громадянам гідні умови праці, життя та розвитку на власній землі. Усі державні ресурси повинні працювати на благо людей, а не можновладців чи олігархів! Маю політичну рішучість та економічну незалежність зробити так!

- Провести антикорупційний аудит усіх нормативно-правових актів.

- Повернути в країну усі вкрадені та виведені в офшори гроші.

- Запровадити дієвий механізм моніторингу та контролю за видатками усіх органів влади, в тому числі і за особистими тратами чиновників.

- Ввести пільгові режими оподаткування та кредитування для новостворених підприємств, високотехнологічних компаній, учасників реалізації національних проектів та підприємствам, що застосовують екологічно чисті технології виробництва.

- Розширити та гарантувати права об’єднаних територіальних громад, насамперед, розпоряджання землею, надрами, бюджетом.

- Створити електронний уряд та запровадити електронні безкоштовні послуги для усіх громадян.

- Забезпечити справедливий перегляд існуючої формули розрахунку соціальних стандартів, на основі яких потім визначаються розміри соцвиплат.

- Збільшити бюджетне фінансування науки до 3% ВВП та підвищити зарплати науковцям до рівня, який би зупинив відтік кадрів.

- Збільшити бюджетні видатки на охорону здоров'я до рівня 5% ВВП. Підвищити розмір зарплатні медичних працівників, при одночасному запровадженні дієвого механізму контролю за якістю медичних послуг.

- Запровадити обов'язкове державне медичне страхування.

- Створити європейську, доступну кожному систему вищої, середньої та початкової освіти.

- Запровадити для молоді програми доступних кредитів на житло та відкриття власного бізнесу.

- Україна – соціальна держава. Ми ухвалимо Кодекс соціального захисту громадян. Уряд буде зобов’язаний вчасно і в повному обсязі виплачувати гідну зарплату, пенсії, стипендії, соціальні виплати та допомоги. Невиконання зобов’язань матиме наслідком жорстке кримінальне покарання.

Готовий, маю політичну волю та необхідні знання для того, щоб побудувати справедливу європейську незалежну державу – Україна.

Державу, яка захищатиме кожного громадянина, створюватиме можливості для розвитку кожної людини на рідній землі.

Служитиму людям та звітуватиму! Наведу порядок!

Зроблю так!