Передвиборна програма Віктора Кривенка

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА кандидата на пост Президента України КРИВЕНКА ВІКТОРА МИКОЛАЙОВИЧА

ГІДНІСТЬ. МІЦЬ. ДОБРОБУТ.

Від незалежної України – до незалежного українця

Під проводом Народного Руху України українці вибороли незалежність своєї країни. Але у 1991 році президентом був обраний не борець за незалежність, рухівець В’ячеслав Чорновіл, а його комуністичний опонент. Замість декомунізації, люстрації, швидких економічних і політичних реформ, які здійснили в Чехії, Польщі та країнах Балтії, українська влада ввійшла в фарватер своєї колишньої імперської метрополії – Росії, підтримувала існування спільного економічного та медіапростору. Замість того, щоб віддалятися від РФ, Україна наблизилася до неї настільки, що у 2013 році опинилися на межі поглинання.

Справу не завершено. Народний Рух повертається, щоб зробити українців по-справжньому незалежними.

Я йду в Президенти України, щоб втілити сподівання десятків тисяч рухівців і мільйонів українців на кращу долю. Доля знову дарує Україні шанс змінити історію. Народний Рух, як і 27 років тому, втілить в життя цю можливість.

В’ячеслав Чорновіл казав: «Україна починається з тебе!». Наша ціль – сформувати умови для процвітання нації незалежних українців.

Омріяна Україна – це країна незалежних громадян, де кожен українець – самодостатній, самозабезпечений та самоврядний. Він – господар на своїй землі, не залежить від держави, бо має умови вільного господарювання.

Незалежний українець – самозахищений. Він готовий взяти до рук зброю, щоб захистити від ворогів себе, родину, майно, країну, відстояти свою свободу й незалежність.

Незалежний українець – ресурсно ефективний. Він застосовує енергоощадні технології, організовує рівні для всіх умови використання й виробництва енергії, вільний вибір постачальників, обґрунтовані тарифи.

Незалежний українець – свідомий, він є відповідальною людиною, голосує на виборах, довіряючи не словам, а справам. Він цікавиться новим і захищає інформаційний простір від маніпулятивного впливу пропаганди, критично мислить.

Незалежні українці вимагають гідності, міці й добробуту в своїй державі. Відповідно моя програма побудована на цих трьох стовпах.

ГІДНІСТЬ

Гідність є не тільки духовним, а й одночасно і матеріальним фактором, оскільки саме на ній базується міць і добробут.

Україна утвердиться в світі в якості інноваційної, творчої країни, де освіта, наука, культура, спорт та охорона здоров’я стануть драйверами креативної економіки. Національний культурний продукт буде представляти Україну в світі й забезпечувати зв’язок між усіма українцями світу та українське лідерство на світовому ринку.

Інтелектуальна власність буде надійно захищеною.

Українська мова – основа безпеки, вона об’єднає суспільство й стане мовою міжнаціонального спілкування в Україні.

При наданні громадянства України, а також при прийомі на роботу, пов’язану з публічною інформацією, незалежно від форми власності підприємства, буде проводитися обов’язкове тестування на підставі визначених державних стандартів української мови.

Навчально-виховний процес у державних та комунальних освітніх закладах повинен здійснюватися винятково державною українською мовою.

Буде створена сучасна система вищої та професійно-технічної підготовки, яка стане рушійною силою побудови нової економіки.

Ми забезпечимо створення системи патріотичного виховання українських дітей та молоді, зокрема через «Пласт».

Престиж освітян, високий рівень заробітної плати й дотримання освітніх стандартів стане пріоритетом нової влади.

Охорона здоров’я буде базуватись на рівному доступі до медичних послуг усіх громадян, гідній зарплаті лікарів та конкуренції за пацієнта.

Ми законодавчо ініціюємо повернення заробітчан, зокрема шляхом нарахування трудового стажу, впровадження нульового оподаткування їхніх переказів до України.

Гідність – це справедливість. Буде здійснено швидке завершення реформи судової системи, ефективної роботи судів, окремого антикорупційного суду та дотримання принципу незалежності суду.

Народний Рух України – за сильну правоохоронну систему, яка потребує повного перезавантаження керівного складу.

Буде впроваджено пожиттєве ув'язнення та конфіскація майна членів родини для топ-корупціонерів.

МІЦЬ

Держава для громадян є інструментом забезпечення власного розвитку, тому її міць буде спрямовано на забезпечення інтересів кожного українця. Для цього передбачаються швидкі економічні реформи, підйом армії, військово-промислового комплексу, аерокосмічної галузі.

Буде впроваджено електронне врядування та переведення всіх державних реєстрів на блокчейн, що має зупинити рейдерство та зловживання чиновників.

Ми скасуємо мажоритарну систему як джерело політичної корупції.

Права кримських татар будуть відновлені разом із кримськотатарською національною автономією в Криму в соборній Українській державі.

У військовій сфері Народний Рух України буде здобувати перемогу у війні з Росією. Буде здійснено наступне:

Очищення влади від агентури Кремля, інформаторів спецслужб РФ, бойовиків та «агентів впливу» російських церковних підрозділів.

Побудова досконалої системи безпеки кордону.

Викорінення корупції у військово-промисловому комплексі та Міністерстві оборони України.

Створення високоточної зброї з можливістю досягнення стратегічних об’єктів країни-агресора.

Створення супутникового угрупування для потреб оборони.

Створення резервної армії.

Створення кібервійськ.

Максимальне використання безпілотної військової техніки.

Забезпечення права на володіння зброєю та збройний самозахист з урахуванням світового досвіду.

Деокупація Донбасу та повернення Криму:

Посилення тиску на міжнародне співтовариство щодо утримання санкцій на РФ, підвищення якості роботи СБУ та прокуратури АР Крим щодо встановлення посадових осіб незаконної окупаційної влади (громадян України) та забезпечення притягнення їх до відповідальності під час перебування в країнах-партнерах України шляхом співпраці з їх правоохоронцями.

Створення умов для молоді, яка проживає на окупованих територіях, для отримання ними українських паспортів, навчання в Україні, працевлаштування, організації власного бізнесу.

Ми забезпечимо готовність української армії до миттєвих активних дій по звільненню українських територій при настанні сприятливих умов.

Ми доб’ємося введення миротворчої місії на окупованій території на умовах, які повністю задовольняли б захист національних та територіальних інтересів України.

Військову частину плану звільнення України задіємо після кадрового оновлення спецслужб, Генштабу та Міністерства оборони.

ДОБРОБУТ

Добробут громадян є наслідком міцної економіки.

Народний Рух розробив програмний документ «Економічний патріотизм. Стратегія реалізації національного інтересу для стрімкого розвитку України», що передбачає до 2030 року досягнення річного рівня ВВП 498 млрд. дол. та рівня середньої зарплати –988 дол. на місяць, середньої очікуваної тривалості життя – 82 роки.

Здоров’я людини – найважливіший елемент добробуту. Пріоритети: профілактика захворювань, пропаганда здорового способу життя, впровадження страхової медицини. В спорті, освіті, медицині запровадимо принцип «гроші ходять за людиною». Здорова нація – щасливіша та більш продуктивна.

Буде здійснено формування трирівневої пенсійної системи з наповненням пенсійного фонду за рахунок рентних платежів на використання надр за норвезькою моделлю.

Потужна економіка – запорука повернення українців із-за кордону. Буде запущено молодіжне пільгове кредитування на житло та надання спеціальних пільг за відсотковими ставками при народженні дитини, буде забезпечено створення інфраструктури для будівництва малоповерхового дешевого енергоефективного житла для кожної родини.

Стара економіка, що ґрунтується на сировинній, екстенсивній, витратній моделі, де людина розглядається як соціальна проблема, буде замінена новою, де людина є найвищою цінністю.

Поставленої мети буде досягнуто згідно зі стратегією п’яти етапів:

Реформування системи управління економікою та створення інструментів та передумов розвитку.

Надприскорене економічне зростання на основі політики агресивного експорту, щоб наздогнати провідні країни в технологічному розвитку.

Прискорене зростання пріоритетних секторів економіки за рахунок замкнутого циклу інновацій та імпортозаміщення.

Зростання всієї економіки на основі інновацій і розвинутого внутрішнього споживання.

Досягнення світової першості в окремих секторах, збалансований розвиток.

Цілі й принципи:

1. Стратегічність. Економічний розвиток ґрунтується на національних інтересах.

2. Стратегічний напрямок – євроатлантична інтеграція в економіці й безпеці. Ми підтримуємо вступ в ЄС та НАТО.

3. Одночасні горизонтальні та вертикальні реформи. Горизонтальні реформи – жорстке викорінення корупції, захист права власності, антимонопольна політика, чесні суди, прозора діяльність регуляторів, стимулююча податкова система. Вертикальні реформи – комплекс заходів з розвитку виробництва в Україні у стратегічних напрямках: машинобудування – ВПК, аерокосмос, енерго-, судно-, агро-, машинобудування, автопром і компоненти; поглиблена переробка – нічого не повинно бути експортованим у вигляді сировини; високі технології – фармацевтика, ІКТ, робототехніка, матеріалознавство тощо; Енергозбереження та альтернативна енергетика; Імпортозаміщення. Основна ціль – гідне життя громадян, досягається шляхом створення високооплачуваних робочих місць, яких буде додатково створено більше 3 млн.

4. Стимулювання внутрішнього виробництва, його захист від несправедливої конкуренції та просування українського продукту на глобальних ринках.

5. Розбудова замкнутого циклу інновацій, що включає освіту, наукові дослідження, розробку технологій, серійне виробництво, просування продукту, відкриття ринків, підтримку продажів.

6. Збільшення експорту в 5 разів за рахунок створення 200 спеціальних економічних зон та індустріальних парків, Банку розвитку, експортно-кредитного агентства й інших інституцій розвитку.

7. Залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій в розмірі 200 млрд. дол. протягом 10 років. Державне інвестування через спеціальні фінансові установи – фонди, агентства на базі Банку розвитку. Пріоритет – інвестування експортних та інноваційних підприємств. Джерелом фінансування стане розумне використання емісійного інструментарію. 100 тисяч кредитів інноваційним малим і середнім підприємствам.

8. Податкова система: перехід від складної системи до простої шляхом мінімізації кількості податків та перерозподілу навантаження на сировинні сектори. Пільги для інноваційного бізнесу. Вже в 2020 році – введення податку на виведений капітал.

9. Поверни та повертайся. Спільно з Міністерством фінансів США, міжнародними організаціями, що протидіють відмиванню коштів, набутих злочинним шляхом, розробимо оптимальну модель повернення капіталів із закордону.

10. Розвиток військово-промислового комплексу – основа не лише перемоги у війні, а й у розвитку високих технологій, інноваційного машинобудування, експорту військової техніки та створення сотень тисяч робочих місць.

11. Закупівлі за державні кошти з орієнтацією на виробництво в Україні.

12. Ринок землі має бути відкритим по завершенні судової реформи та реформи децентралізації на основі французької моделі, коли умовою купівлі є здатність покупця вести сільськогосподарську діяльність за фахом та капіталом, з обмеженням розмірів ділянок для обробітку й активного розвитку середніх господарств. Обов’язкові умови – українське громадянство власника та обмеження концентрації землі в одних руках.

13. Повна ревізія активів державної власності зі залученням провідних світових аудиторських компаній.

14. Оподаткування надр та сплата екологічних податків будуть підвищені до світового рівня.

15. Створення Фонду розвитку бізнесу, з якого буде фінансуватися малий та середній бізнеси. Для уникнення корупції – створення конкурсних комісій, у яких чиновники матимуть меншість.

ГІДНІСТЬ. МІЦЬ. ДОБРОБУТ – це рухівський шлях поступу від незалежної України до незалежного українця.

Рухаймося разом до сильної, соборної, заможної України.

Вітаємо кожного, хто готовий долучитися до нас на цьому шляху.

РУХ – ЦЕ ЖИТТЯ!