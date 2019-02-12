​Передвиборна програма Сергія Капліна

ПРОГРАМА кандидата в Президенти України від Соціал-демократичної партії (СДП) Капліна Сергія Миколайовича
«СОЦІАЛЬНИЙ КУРС — ЗА ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ»
Як майбутній ГАРАНТ Конституції України, гарантую реальний СОЦІАЛЬНИЙ КУРС.
Вже у 2019 році ЗАБЕЗПЕЧУ:
- ЗБІЛЬШЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ПЕНСІЇ ДО 5 000 ГРИВЕНЬ,
- ЗБІЛЬШЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРПЛАТИ ДО 10 000 ГРИВЕНЬ;
- ЗМЕНШЕННЯ ЦІНИ НА ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ В 4 РАЗИ;
- СТВОРЕННЯ 5 МІЛЬЙОНІВ НОВИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ;
- ГАРАНТІЇ ПЕРШОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ ДЛЯ МОЛОДІ;
- СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПЕНСІОНЕРІВ, ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ДІТЕЙ ВІЙНИ, ВІЙСЬКОВИХ ПЕНСІОНЕРІВ (МВС, ЗСУ ТА ІНШИХ), АФГАНЦІВ, ЧОРНОБИЛЬЦІВ, ВЕТЕРАНІВ АТО, ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ.
Як кандидат від СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРТІЇ ГАРАНТУЮ з 2019 року законодавчо закріплений державний курс на побудову сучасної соціал-демократичної держави, такої як Швеція, Фінляндія, Норвегія, Німеччина, Канада.
В МЕЖАХ СОЦІАЛЬНОГО КУРСУ та розбудови сучасної СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ, ГАРАНТУЮ:
ПІДВИЩЕННЯ соціальних стандартів, збільшення зарплат і ПЕНСІЙ, боротьбу з бідністю і безробіттям, а саме:
- РОЗМІР погодинної оплати праці не нижчий за науково обґрунтований рівень, узгоджений із профспілками та із застосуванням підвищувальних коефіцієнтів у регіонах та галузях,
- постійну автоматичну модернізацію й ІНДЕКСАЦІЮ заробітної плати відповідно до зміни покажчика інфляції,
- регулярний ПЕРЕГЛЯД рівня прожиткового мінімуму,
- істотне ЗБІЛЬШЕННЯ зарплати державним службовцям і бюджетникам: вчителям, лікарям, працівникам культури до рівня реальних потреб і соціальних стандартів;
- ЗБІЛЬШЕННЯ втричі питомої ваги фонду заробітної плати в собівартості продукції,
- ВСТАНОВЛЕННЯ мінімальної частки заробітної плати у ВВП на рівні 50%,
- ДЕТІНІЗАЦІЮ економіки в частині легалізації зарплат та інших форм винагороди найманих працівників,
- законодавче закріплення ГАРАНТІЙ своєчасності й повноти оплати праці.
- ГІДНІ пенсії та СПРАВЕДЛИВИЙ пенсійний вік,
- СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ пенсіонерів, дітей війни, військових пенсіонерів, чорнобильців, афганців, переселенців, осіб з інвалідністю.
ГАРАНТУЮ СПРАВЕДЛИВІ КОМУНАЛЬНІ ТАРИФИ:
- СПРАВЕДЛИВІ комунальні тарифи. Скорочення ціни на газ в чотири рази – з 8500 до 2200 гривень – буде досягнуто шляхом ліквідації злочинних поборів «Нафтогазу» і «Укргазвидобування», ПДВ, рентної плати, інших надбавок та націнок які формують надприбутки в інтересах корупціонерів;
- максимальну ПРОЗОРІСТЬ і громадський КОНТРОЛЬ ціноутворення в галузі;
- комплексну політику ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ за рахунок державного бюджету – як це відбувається в країнах, які обрали соціал-демократичний шлях розвитку.
ГАРАНТУЮ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ МЕДИКІВ І РОЗВИТОК ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я:
- ПОВЕРНЕННЯ до гарантованого безкоштовного медичного обслуговування,
- КОНТРОЛЬ над ціноутворенням у сфері лікарських препаратів,
- істотне РОЗШИРЕННЯ мережі соціальних аптек,
- ВПРОВАДЖЕННЯ системи державного страхування,
- ПОСИЛЕННЯ відповідальності за корупцію та інші злочини в медичній сфері,
- СТВОРЕННЯ посади Першого віце-прем'єр-міністра з питань охорони здоров'я.
- СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ лікарям і медичному персоналу, включаючи істотне підвищення зарплат і пенсій;
- РОЗВИТОК медицини в сільській місцевості, створення гідних умов для роботи і життя сільських лікарів;
- МОРАТОРІЙ на звільнення лікарів, на закриття лікарень і поліклінік.
ГАРНАТУЮ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВІЙСЬКОВИХ І ВЕТЕРАНІВ ТА «МИР через потужну АРМІЮ ТА ДИПЛОМАТІЮ»:
- ПОДАЛЬШЕ ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСІЙ ВІЙСЬКОВИМ ПЕНСІОНЕРАМ (МВС, ЗСУ ТА ІНШИМ);
- ГІДНУ оплату праці військовослужбовців;
- ПРЕСТИЖНИЙ «військовий соціальний пакет», який включатиме забезпечення житлом військових і їхніх родин;
- ПРІОРИТЕТНЕ право працевлаштування на державну службу і вступ до українських закладів вищої освіти;
- РОЗБУДОВУ надійної інфраструктури внутрішньої безпеки;
- РОЗВИТОК вітчизняного ВПК на базі державного оборонного замовлення, вітчизняної військової науки і народної армії;
- ВПРОВАДЖЕННЯ державної політики технологій «подвійного призначення»;
- СТВОРЕННЯ системи сучасних військових закладів вищої освіти;
- АКТИВІЗАЦІЮ контррозвідувальної діяльності;
- МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО на основі ідеологічної солідарності європейських соціал-демократичних держав.
ГАРАНТУЮ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСВІТЯН, РОЗВИТОК ОСВІТИ ТА НАУКИ:
- істотне ЗБІЛЬШЕННЯ зарплат і пенсій вчителям,
- введення МОРАТОРІЮ на закриття шкільних і дошкільних навчальних закладів, звільнення вчителів та педагогічних працівників;
- ВПРОВАДЖЕННЯ державної програми переходу на сучасну модель освіти з новими стандартами навчання;
- ВІДРОДЖЕННЯ на сучасній основі професійної технічної освіти;
- РОЗРОБКУ нової стратегії позашкільної освіти в рамках системи безперервного навчання.
ГАРАНТУЮ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ ТА ЇЇ РОЗВИТОК:
- істотне ЗБІЛЬШЕННЯ зарплат і пенсій працівникам культури;
- введення МОРАТОРІЮ на закриття закладів культури, звільнення працівників культурної сфери;
- ФІНАНСУВАННЯ культури на рівні не менше 3% ВВП;
- ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ системи дитячих художніх і музичних шкіл, клубів, будинків творчості;
- СТИМУЛЮВАННЯ культурної самоосвіти дорослих через вечірні школи та курси на базі бібліотек, театрів, виставкових залів;
- масштабну РЕФОРМУ бібліотек і музеїв.
ГАРАНТУЮ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ МОЛОДІ ТА ПОБУДОВУ РЕАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ:
- СТИПЕНДІЇ на рівні прожиткового мінімуму;
- ГАРАНТІЮ ПЕРШОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ для молоді;
- СОЦІАЛЬНЕ ЖИТЛО для молодих сімей.
ГАРАНТУЮ ЗМІНИ ДО КОНСТИТУЦІЇ, ЯКИХ ВИМАГАЄ НАРОД:
- СКОРОЧЕННЯ кількості чиновників і депутатів, зокрема, депутатів Верховної Ради – до 100 осіб, депутатів місцевих рад — вдвічі;
- СКАСУВАННЯ всіх форм імунітету та недоторканності;
- СТВОРЕННЯ нового Конституційного органу – Національних зборів (віче) громадян, перед якими кожні півроку звітуватимуть Президент України і Кабінет Міністрів за всіма пунктами своїх Програм;
- ЗАКРІПЛЕННЯ в Конституції права Народу України на дострокове відкликання (імпічмент) Президента України, депутатів усіх рівнів, Прем'єр-міністра і членів Кабінету Міністрів, керівників правоохоронних та антикорупційних органів.
Будуючи СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНу ДЕРЖАВу СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ, ГАРАНТУЮ:
- повний АУДИТ приватизації з подальшою націоналізацією або примусовим поверненням в державну власність незаконно відчуженого майна та компенсацією державі і Народу України збитків і упущеної вигоди від незаконної приватизації;
- державний і громадський КОНТРОЛЬ над природними монополіями і державними підприємствами;
- НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТА ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА ДЕРЖАВОЮ у соціально-неефективних власників НА КОРИСТЬ НАРОДУ та ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ;
- НОВІ робочі місця і випереджальний РОЗВИТОК реального сектора економіки;
- СТВОРЕННЯ великих підприємств, зокрема, – на основі державно-приватного партнерства, продукція яких стане інноваційною та конкурентоспроможною;
- ПІДТРИМКУ національного товаровиробника, передусім – в IT-секторі, сфері сучасних біотехнологій та хімічного виробництва, ЕНЕРГЕТИКИ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА;
- РОЗВИТОК і зростання впливу РЕАЛЬНИХ профспілок, які захищають людей праці.
В ФІНАНСОВІЙ сфері ГАРАНТУЮ СПРАВЕДЛИВІ податки і ПРОЗОРИЙ державний бюджет, що передбачає:
- громадський КОНТРОЛЬ над ефективністю використання податків і зборів;
- ВИХІД із-під упливу МВФ, ЗБІЛЬШЕННЯ ставки податку на розкіш;
- СКАСУВАННЯ всіх додаткових навантажень на покупця палива;
- ПОВЕРНЕННЯ до повної державної монополії на спирт та окремі надприбуткові види алкогольної продукції;
- РОЗШИРЕННЯ застосування системи е-декларування, ретельне вивчення всіх задекларованих доходів і видатків із конфіскацією на користь Пенсійного фонду в разі недоведених доходів;
- НАПОВНЕННЯ соціальним змістом всіх без винятку реформ,
- ВПРОВАДЖЕННЯ нових принципів фінансової політики, що стимулюватимуть ефективну реіндустріалізацію української економіки;
- СПРЯМОВАНІСТЬ монетарної політики НБУ на фінансування розвитку стратегічних галузей дешевими кредитними ресурсами;
- ФОРМУВАННЯ стратегічних умов (податки, гарантії власності тощо) для залучення іноземного капіталу в державні стратегічні програми.
ГАРАНТУЮ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ СЕЛЯН І РОЗВИТОК АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ТА СЕЛА:
- СПРАВЕДЛИВУ оплату нелегкої праці селян, кардинальне підвищення пенсій;
- МОДЕРНІЗАЦІЮ українського села, підвищення загальних СТАНДАРТІВ життя в сільській місцевості до рівня міст в питаннях транспорту, газифікації, безпеки, освіти та культури, екології тощо.
Україна має можливість забезпечити продовольством 1,5 МІЛЬЯРДИ жителів Землі. Головна умова українського аграрного прориву – збереження землі у державній власності.
В рамках соціал-демократичного шляху розвитку України, ГАРАНТУЮ:
- РЕГУЛЬОВАНИЙ ринок сільгосппродукції, що враховує інтереси дрібного і середнього сільгоспвиробника;
- СТВОРЕННЯ великих державних і державно-приватних вертикально інтегрованих аграрних компаній для організації прориву в окремих галузях – як всередині країни, так і на світових ринках;
- РОЗВИТОК ФЕРМЕРСТВА, ВСІЛЯКЕ СПРИЯНННЯ ГОСПОДАРСТВАМ ФЕРМЕРІВ;
- УПРОВАДЖЕННЯ національної стратегії розвитку села як етно-соціального кластера.
ГАРАНТУЮ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ РОДИН МАЛИХ ПІДПРИЄМЦІВ І РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ:
- РОЗВИТОК малого підприємництва і ЗАХИСТ дрібних підприємців, а саме:
- ДОВЕДЕННЯ частки «малого підприємництва» в ВВП до 40%;
- НАДАННЯ державою малим підприємства оренди за доступними розцінками;
- РІВНІСТЬ в доступі до державного замовлення;
- ВПРОВАДЖЕННЯ режиму податкових канікул;
- МОРАТОРІЙ на зміну податкового законодавства на 5 років.
У ПРАВОВІЙ сфері ГАРАНТУЮ:
- СПРАВЕДЛИВІ і НЕЗАЛЕЖНІ суди, прокуратуру і поліцію, що означає:
- максимальну НЕЗАЛЕЖНІСТЬ суддів і прокурорів від політиків, проте КОНТРОЛЬ з боку Народу України;
- ПОСИЛЕННЯ кримінальної відповідальності за корупцію та порушення суддями присяги;
- ВВЕДЕННЯ виборності суддів, прокурорів та шерифів (голів місцевої поліції) населенням;
- масштабний та прозорий АУДИТ всієї правоохоронної системи із залученням широкої громадськості, ПОСТІЙНА ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ, МОЖЛИВІСТЬ ВІДКЛИКАННЯ З ПОСАДИ ЗА НАРОДНОЮ ВОЛЕЮ.
ГАРАНТУЮ ЗЕЛЕНУ І ЧИСТУ УКРАЇНУ, ВИСОКІ ЕКОЛОГІЧНІ СТАНДАРТИ:
- систематичний МОНІТОРИНГ екологічної ситуації щодо дотримання норм;
- ПОСИЛЕННЯ відповідальності за порушення в сфері екології;
- жорсткий державний КОНТРОЛЬ процесів видачі ліцензій і дозволів;
- ВПРОВАДЖЕННЯ державних програм зі стимулювання використання біопалива та інших альтернативних джерел електроенергії;
- СПРИЯННЯ впровадженню сучасних технологій утилізації сміття;
- ПРОВЕДЕННЯ заходів із відновлення лісів.
Голоси Вашої родини за кандидата від СДП — Сергія КАПЛІНА — крок до побудови справедливої соціал-демократичної держави в Україні.