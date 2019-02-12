Жизнь после Томоса: первое заседание Синода ПЦУ
Жизнь после Томоса: первое заседание Синода ПЦУ
Мангер: нападение на Гандзюк заказал генерал СБУ
Мангер: нападение на Гандзюк заказал генерал СБУ
Вакарчук о Зеленском: когда ты говоришь о борьбе с олигархами и сам связан с олигархом - это нечестно
Вакарчук о Зеленском: когда ты говоришь о борьбе с олигархами и сам связан с олигархом - это нечестно
За красиві очі. Історії харасменту в українських університетах
За красиві очі. Історії харасменту в українських університетах
Как Лукашенко пытается предотвратить "белорусский Донбасс"
Как Лукашенко пытается предотвратить "белорусский Донбасс"
Аваков в США представил свой план деоккупации Донбасса
Аваков в США представил свой план деоккупации Донбасса
Мосійчук проти Супрун. Репортаж з судового засідання
Мосійчук проти Супрун. Репортаж з судового засідання
Суд постановил арестовать имущество заводов Коломойского
Суд постановил арестовать имущество заводов Коломойского
​В Украине могут изъять из продажи более 1 тыс. импортных видов виски, - ЕБА
​В Украине могут изъять из продажи более 1 тыс. импортных видов виски, - ЕБА
ГлавнаяПолитика

Верховный Суд подтвердил отказ ЦИКа в регистрации Симоненко кандидатом в президенты

Лидер КПУ выдвинут партией, устав и символика которой не соответствуют требованиям законодательства.

Верховный Суд подтвердил отказ ЦИКа в регистрации Симоненко кандидатом в президенты
Петр Симоненко
Фото: КПУ

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда оставил в силе отказ Центральной избирательной комиссии лидеру Коммунистической партии Петру Симоненко в регистрации кандидатом в президенты.

Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда в Фейсбуке.

"Если кандидат на пост президента Украины выдвинут партией, устав, наименование и символика которой не соответствуют требованиям Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", это обусловливает отказ ему в регистрации в соответствии с Законом Украины "О выборах президента Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что политические партии, областные, городские, районные организации или другие структурные образования, деятельность, наименование и символика которых не соответствуют требованиям вышеупомянутого закона, не могут быть субъектом избирательного процесса.

Напомним, 29 января Симоненко подал документы для регистрации кандидатом в президенты от КПУ, но получил отказ, в котором члены ЦИКа сослались на закон о декоммунизации. Симоненко подал жалобу, но Шестой апелляционный административный суд отказался обязать ЦИК его зарегистрировать.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также