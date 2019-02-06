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Суд отказался обязать ЦИК зарегистрировать Симоненко кандидатом в президенты

Апелляционный суд признал законным отказ в его регистрации.

Суд отказался обязать ЦИК зарегистрировать Симоненко кандидатом в президенты
Петр Симоненко

Шестой апелляционный административный суд отказался обязать Центральную избирательную комиссию зарегистрировать лидера Коммунистической партии Петра Симоненко кандидатом в президенты

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Исковые требования касались признания противоправным и отмены постановления ЦИКа №198 от 2 февраля 2019 об отказе в регистрации кандидата на пост президента Украины, выдвинутого Коммунистической партией Украины. Одновременно истцы просили суд обязать ЦИК повторно рассмотреть представленные документы и зарегистрировать Петра Симоненко кандидатом на пост президента Украины", - говорится в сообщении.

Этот спор возник относительно правоотношений, связанных с избирательным процессом, поэтому подлежит рассмотрению Шестым апелляционным административным судом как судом первой инстанции.

Коллегия судей оставила без удовлетворения административный иск Симоненко и КПУ, признав законным отказ ЦИКа в его регистрации.

Напомним, 2 февраля ЦИК отказал Симоненко в регистрации, поскольку он был выдвинут от КПУ, устав, наименование и символика которой не соответствуют требованиям закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Кроме того, комиссия обратила внимание на то, что предоставленная Симоненко анкета кандидата не содержит сведений о его месте жительства на территории Украины в течение 10 последних лет перед днем выборов.

Отметим, что Министерство юстиции уже четвертый год пытается через суды запретить деятельность Компартии. В декабре 2015 года Окружной админсуд Киева поддержал иск Минюста, но Киевский апелляционный административный суд в сентябре 2017 года остановил производство по данному делу.

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Источник: "Украинские новости"
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