Тетерук: Янукович должен прекратить политический цирк и отбыть свой срок

Экс-президент Виктор Янукович должен прекратить политический цирк, вернуться в Украину и понести наказание за государство измену. Об этом заявил заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук на своей странице в Facebook, комментируя призыв адвокатов Януковича к Государственному бюро расследований возбудить уголовные дела против лидеров НФ.

"Янукович со своим шапито достигли дна и пытаются упасть еще дальше. После осуждения "дважды несудимого" к 13 годам лишения свободы за государственную измену, он поручил своим адвокатам требовать от Государственного бюро расследований возбудить уголовные дела против Арсения Яценюка, Александра Турчинова, Арсена Авакова и других лидеров "Народного фронта", - отметил он.

"Что самое интересное - эти клоуны требуют возбудить дела по статье" государственная измена "против людей, которые сделали все возможное и невозможное, чтобы Украина выстояла под натиском российских танков, смогла выбраться из пропасти, в которую ее загнал Янукович, оставив после своего бегства в государственной казне всего несколько тысяч долларов. Против людей, которые несмотря на яростное сопротивление добились того, чтобы украденные Януковичем миллиарда долларов были возвращены в государственный бюджет ", - подчеркнул Андрей Тетерук.

"Трудно сказать, что побуждает Януковича продолжать свой путь позора: желание отомстить "Народному фронту ", указания Кремля, который так же люто ненавидит Яценюка, Турчинова и Авакова, или, может, адвокаты решили использовать громкую фамилию своего клиента и поработать "политическими киллерами" в чьих-то интересах. За поребриком должны услышать известный крик от Виктора Федоровича: "Астанавитесь! ", - написал депутат.

"Януковичу же следует прекратить весь этот цирк, раскаяться, приехать из Ростова и пройти 13 лет наказания за государственную измену в хорошо знакомой ему украинской тюрьме. Так поступить было бы достойным, если он понимает хоть что-то о достоинстве", - резюмировал Андрей Тетерук.