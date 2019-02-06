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Проект обустройства границы реализован на 30%, - Госпогранслужба

Показатель адекватен объему финансирования, говорит глава ведомства.

Проект обустройства границы реализован на 30%, - Госпогранслужба
Олег Слободян
Фото: Радио Свобода

Готовность комплекса пограничных сооружений на российско-украинской границе в настоящее время составляет около 30%, что адекватно его финансированию, заявляет спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Он осуществляется в соответствии с финансированием. В настоящее время состояние реализации проекта составляет около 30%, что адекватно объемам финансирования", - сказал Слободян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом, по его словам, на участке в Харьковской области реализация проекта почти завершена и уже показала свою чрезвычайную эффективность. "Например, на участке Харьковской области, где этот проект практически завершен, уровень контроля над границей составляет практически 100%. Там практически нет нарушений государственной границы", - отметил спикер Госпогранслужбы.

Слободян также рассказал, что строки реализации проекта переносились из-за недофинансирования, но при этом реализация проекта никогда не останавливалась. "В прошлом году мы опять вынуждены были инициировать перед Кабмином продление срока реализации еще на один год, то есть сейчас крайняя точка реализации этого проекта – 2021 год", - рассказал он.

"Но… мы глубоко уверены в том, что этот проект очень важен для Украины, которой однозначно нужно приложить максимум усилий, чтобы его реализовать", - подчеркнул Слободян.

Проект обустройства украинско-российской государственной границы включает инженерно-техническое обустройство российско-украинской государственной границы, а также территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым.

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