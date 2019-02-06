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Янукович заявил, что приговор Оболонского суда "не имеет ничего общего с законом"

Янукович заявил, что приговор Оболонского суда "не имеет ничего общего с законом"
Фото: EPA/UPG

Бывший президент Виктор Янукович заявил, что приговор Оболонского районного суда Киева является незаконным.

"Приговор был, всем понятно, написан под диктовку власти, и то давление, которое было на суд, оно было, конечно, беспрецедентным. Приговор не имеет абсолютно ничего общего с законом", - сказал Янукович на пресс-конференции в Москве.

Янукович считает, что Оболонский суд во время рассмотрения дела допустил множество нарушений Уголовного процессуального кодекса.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы. Судьи признали доказанной вину Януковича в госизмене и пособничество в ведении агрессивной войны, но обвинение в сепаратизме отклонили.

Януковичу инкриминировали то, что 1 марта 2014, пребывая на территории России, он совершил государственную измену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и объектов государственной собственности на сумму более 1,080 трлн гривен.

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