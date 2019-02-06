Штаб Гриценко нашел прослушку в своем офисе

Фото: Youtube

Депутат Верховной Рады Виктор Чумак, который возглавляет предвыборный штаб Анатолия Гриценко, заявил об обнаружеии устройств для прослушки в офисе кандидата.

"Вот эти пять приборов были найдены в штабе кандидата в Президенты Анатолия Степановича Гриценко. Это пусковые приборы, которые запускают видео- или аудиозапись всех устройств в помещении. У меня большие сомнения в том, что это может поставить какая-то частная правоохранительная структура. Я думаю, что без вмешательства государства тут на обошлось", - сказал он, выступая в парламенте в среду.

Напомним, что Гриценко входит в топ-5 самых рейтинговых кандидатов в президенты. Во втором туре, по данным декабрьского соцопроса, он может разгромно победить действующего президента Петра Порошенко, а в паре с Юлией Тимошенко набирает примерно такое же количество голосов.