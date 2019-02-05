Денисова сообщила о сверхкритическом состоянии крымского активиста Бекирова

Состояние здоровья арестованного в Крыму крымскотатарского активиста Эдема Бекирова - сверхкритическое. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на дочь активиста.

При этом советник президента России Михаил Федотов сообщил Денисовой, что состояние здоровья политзаключенного удовлетворительное.

"По словам адвоката, в справке, которую он получил, написано, что среди имеющихся заболеваний отсутствуют такие, которые относятся к списку тяжелых и делают невозможным содержание под стражей. Однако нам известно, что Эдем Бекиров имеет целый ряд опасных заболеваний, которые могут только ухудшиться в условиях СИЗО. Поэтому я еще раз убеждаюсь, что поступающей в письмах из России информации доверять нельзя", - написала Денисова в Facebook.

По ее словам, Россия скрывает реальное состояние здоровья Бекирова и таким образом нарушает права человека.

"В последнем своем обращении я выражала просьбу принять безотлагательные меры для обеспечения гражданина Украины квалифицированной медицинской помощью в специализированном лечебном учреждении. И отметила, что содержание Эдема Бекирова в СИЗО может иметь фатальные последствия для жизни", - отметила омбудсмен.

Напомним, 57-летнего жителя с. Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали при въезде в оккупированный Крым со стороны Чонгара 12 декабря. Украинец направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. На следующий день его арестовали на два месяца.

19 декабря ФСБ России сообщила, в чем обвиняется Бекиров. Он якобы организовал тайник с 12 кг тротила и 200 патронами к огнестрельному оружию для использования на территории Крыма (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ).