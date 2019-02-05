Грибу не дадут встретиться с консулом до вынесения приговора, - Денисова

Политзаключенному украинцу Павлу Грибу позволят встретиться с украинским консулом только после вынесения приговора. Об этом сегодня в эфире телеканала "112 Украина" сказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Я знаю, что суд отказал матери в свидании, и предоставят возможность встретиться консулу с Павлом только после приговора. Это не предусмотрено консульской конвенцией, подписанной между Украиной и Российской Федерацией, надо предоставить такое свидание, перенос невозможен. Сегодня буду встречаться с представителями Совета Европы", - сказала Денисова.

Советник президента РФ по правам человека Михаил Федотов заверил, что Гриба обследовали медики. По его информации, арестованный находится в удовлетворительном состоянии. Однако по какой-то причине судебное заседание перенесли.

"Вчера я получила ответ от Федотова. Он - советник Путина, сказал, что обследование сделано, врачи говорят, что его состояние удовлетворительное, но было перенесено судебное заседание на 18 февраля. Я обратилась ко всем представителям дипломатических миссий, расположенных в городе Ростове-на Дону, для того чтобы они попали на суд и увидели, в каком состоянии Павел", - сказала Денисова.

Напомним, Павел Гриб исчез в Беларуси 24 августа 2017 года, его обнаружили через две недели в российском Краснодаре под арестом ФСБ.