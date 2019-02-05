Кабмин выпустил заявление в поддержку Ульяны Супрун

Правительство Украины обеспокоено решением Окружного суда Киева и отстранением Ульяны Супрун от выполнения обязанностей министра здравоохранения. Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства.

"Правительство Украины обеспокоено тем беспрецедентным давлением, которое осуществляется в последнее время различными способами с целью остановки тех усилий по реформированию отрасли здравоохранения, которые осуществляет команда Министерства здравоохранения во главе с и.о. министра Ульяной Супрун", - сказано в заявлении.

"Эта команда с момента прихода в Министерство объявила войну тем коррумпированным схемам, которые процветали в области годами, и это, на наш взгляд, едва ли не главная причина того, почему против Ульяны Супрун и ее команды была развернута настоящая война. Министерством здравоохранения, при поддержке Правительства Украины, начато внедрение в отрасли изменений, которые нужно было начинать уже давно", - заявили в правительстве.

В Кабмине добавили, что команда Супрун реализует политику правительства, направленную на обеспечение доступными лекарствами, преодоление коррупционных схем в закупке лекарств, реформирование первичного звена, повышение уровня оплаты труда врачей, внедрение новых требований к качеству подготовки медицинских кадров, развертывание сети кардиоцентров.

"Сегодня все эти усилия ставятся под сомнение и делается все для того, чтобы вернуть в отрасль те подходы, которые и стали причинами сегодняшних проблем. Поэтому мы крайне обеспокоены сегодняшним решением Окружного административного суда Киева об отстранении Ульяны Супрун от исполнения обязанностей. Это решение будет обжаловано в установленном законом порядке, и мы будем добиваться его отмены в установленном законом порядке", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск народного депутата Игоря Мосийчука и отстранил Ульяну Супрун от исполнения обязанностей министра. Подробный разбор ситуации читайте в тексте Виктории Герасимчук "Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун".