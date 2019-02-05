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Из Италии экстрадировали подозреваемого в громком убийстве во Львове

Убитый считался членом бригады "Вовы Морды".

Фото: npu.gov.ua

Италия выдала Украине 45-летнего мужчину, который подозревается в убийстве Марьяна Родича на улице Генерала Грекова во Львове. Об этом говорится на сайте Национальной полиции.

Убийство произошло в сентябре 2015 года. К одному из домов во Львове на автомобиле BMW подъехали люди в камуфляжной форме и в упор расстреляли 50-летнего мужчину. От полученных ранений он погиб на месте.

Фото: Виталий Мирошниченко

Подозреваемый в убийстве сбежал за границу и был объявлен в розыск. Полиция установила, что это член местной организованной преступной группировки, ранее судимый за разбойные нападения.

В конце 2016 года его объявили в международный розыск и впоследствии задержали возле Неаполя.

Экстрадиция подозреваемого в убийстве состоялась в феврале 2019 года. Ему сообщили о подозрении по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса - умышленное убийство. Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, убитый Марьян Родич считался членом бригады криминального авторитета Вовы Морды. Жена убитого говорила журналистам Zaxid.net, что считает заказчиком преступления именно Вову Морду.

Вова Морда - прозвище львовского предпринимателя Владимира Дидуха. В 2014 году он рассказал, что финансировал партию "Свобода", и потребовал вернуть 48 миллионов долларов. В августе 2012 года на Дидуха было совершено покушение. Его автомобиль обстреляли, водитель погиб, а сам Дидух попал в реанимацию.

 

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