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LIGA назвала четыре главных положения "плана Сайдика"

"Весь этот текст – российская выдумка, упакованная под видом ОБСЕ".

LIGA назвала четыре главных положения "плана Сайдика"
Мартин Сайдик
Фото: EPA/UPG

Мирный план спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика впервые был представлен в декабре 2018 года в Милане на встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Сделано это было "чуть ли не из-под полы и мимоходом", пишет LIGA.net со ссылкой на свои источники.

Многие положения документа звучат логично и в интересах Украины, говорится в публикации. Главным образом – учтена последовательная позиция официального Киева о необходимости привлечения миротворческой миссии. Но фактически он предусматривает реализацию практически всех ключевых идей Москвы, поэтому украинские дипломаты настроены ему оппонировать. 

Вот, что на самом деле зашито в "план Сайдика":

  1. Не международная полиция, а переименованная гибридная армия России. Боевики не сложат оружие, а станут "полицией"
  2. Не международная администрация, которой передадут власть для подготовки выборов, а местные власти организуют выборы
  3. Россия не будет финансировать восстановление Донбасса, который разрушила. Это – целиком и полностью проблема Украины и западных доноров.
  4. Международная миссия выводится по решению Нормандского формата - не по решению ООН. То есть, сколько Москве надо будет – столько миссия будет в Украине.

"Выборы – как хочет Россия. Полиция – как хочет Россия. Да весь этот текст – российская выдумка, упакованная под видом ОБСЕ", - подчеркнул высокопоставленный собеседник в Администрации президента Украины.

Собеседники издания критикуют "план Сайдика" непублично, поскольку рассчитывают убедить представителей ОБСЕ найти другой подход к реализации минских соглашений.

Журналисты также опубликовали полный текст документа, который ранее был показан только узкому кругу чиновников.

В то же время президент Петр Порошенко 4 февраля в эфире ICTV прокомментировал "план Сайдика".

"Мы готовы рассматривать любые планы, если они не вредят территориальной целостности и независимости Украины. Хочу подчеркнуть, что план изложен в "минских договоренностях". План, который большое количество людей критикует, но не читая. Чтобы создать компонент по безопасности, я еще в 2015 предложил использование в качестве гаранта миротворческого контингента с мандатом Совета безопасности ООН... Может быть множество планов, но миротворцы ООН не будут эскорт-сервисом наблюдателей ОБСЕ. Миротворцы должны творить мир и иметь мандат на всей оккупированной территории. Наличие миротворцев - это разоружение незаконных вооруженных формирований, вывод иностранных войск, вывод техники и обеспечение компонента по безопасности. Думаю, господину Сайдику достаточно прочитать это и поддержать", - сказал он.

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