Депутаты подписали обращение к Кабмину о назначении Супрун на должность министра

Группа депутатов Верховной Рады подписала обращение к Президенту Петру Порошенко, спикеру парламента Андрею Парубию, главе правительства Владимиру Гройсману и руководителям парламентских фракций с призывом назначить Ульяну Супрун на должность министра здравоохранения Украины. Соответствующий документ опубликовал в Фейсбуке Андрей Левус.

Фото: Андрей Левус Обращение депутатов к руководству страны

"Вместе с коллегами народными депутатами обратился к лидерам коалиции и руководству государства с требованием внести представление Ульяны Супрун на должность министра здравоохранения. Реформа должна быть защищена политическими решениями. Считаю, что потенциал для этого в Раде есть. Это поддержат многие депутаты, подписи собирались минут 20", - написал Левус.

В защиту Супрун высказался сегодня и Президент Украины Петр Порошенко. Глава государства заявил, что считает и.о. министра здравоохранения гражданкой Украины, а не США. Об этом он сказал во время выступления перед членами Американской торговой палаты.

"Вопрос гражданства относится к исключительной компетенции Президента страны. У меня была встреча с госпожой Ульяной и подчеркиваю, что госпожа Ульяна является гражданкой Украины в соответствии с указом, который подписал Президент Украины Петр Порошенко о предоставлении ей украинского гражданства", - заявил Порошенко.

Таким образом он прокомментировал решение Окружного административного суда Киев, который во вторник, 5 февраля, запретил Супрун исполнять обязанности министра.

Президент также отметил, что гордится судебной реформой, но подчеркнул, что реформирование еще не достигло судов первой инстанции.

Напомним, ранее сегодня Окружной административный суд Киева временно запретил Супрун осуществлять действия, направленные на исполнение обязанностей министра, мотивировав свое решение тем, что Супрун до сих пор остается в гражданстве США.