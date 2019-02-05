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Верховный суд освободил из-под стражи трех "айдаровцев" после трех лет заключения

На свободу вышли Николай Агапов, Вадим Фещенко и Роман Щуров.

Верховный Суд Украины постановил освободить из-под стражи добровольцев батальона "Айдар" Николая Агапова (Яму), Вадима Фещенко (Рекса) и Романа Щурова (Спикера), которые более трех лет находились за решеткой за разбой и посягательство на жизнь сотрудника МВД.

Соответствующее решение Верховный суд принял сегодня, 5 февраля. Об этом LB.ua рассказала адвокат добровольцев Наталья Фещик.

Суд отменил решение первой и апелляционной инстанций и вернул дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию.

Николай Агапов находился в зале суда, поэтому его освободили немедленно. Вадим Фещенко и Роман Щуров находятся в колониях Черкасс и Желтых Вод соответственно, их освободят в ближайшее время.

Напомним, в декабре 2015 года добровольцы батальона "Айдар" задержали подозрительного мужчину, который не имел с собой документов, зато носил оружие, а в его телефоне нашли фотографии военных позиций. Впоследствии оказалось, что задержанный был сотрудником МВД. Бойцов обвинили в разбое и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и приговорили к восьми годам лишения свободы.

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