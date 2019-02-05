"Народный фронт" предлагает ввести санкции против "112 канала" и "NewsOne"

Фракция "Народный фронт" приветствует решение Генеральной прокуратуры Украины, которая открыла уголовное производство против Медведчука. Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак с трибуны парламента.

"ГПУ наконец открыла уголовное производство против Медведчука. Фракция "Народный фронт" приветствует это решение Генпрокуратуры", - сказал он.

"Медведчук последовательно работает в интересах России. До недавнего времени он имел в переговорном процессе, а может и до сих пор имеет, полуофициальный статус, якобы для освобождения украинских заложников. Сложно сказать, кого Медведчук больше представлял в этих переговорах: Кремль или Украину", - отметил Максим Бурбак.

"Точно можно сказать только одно, что деятельность таких деятелей способствует не освобождению, а захвату новых украинских заложников. Медведчук последовательно оправдывает действия государства-агрессора и пытается обвинить в этой войне Украину. Медведчук призывает к капитуляции. Он пропагандирует федерализацию, а фактически - расчленение Украины, в которой будут враждебные анклавы, контролируемые из Москвы ", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Медведчук постоянно летает в Москву. Видимо, для получения ценных указаний от своих хозяев. Теперь Кремль, фактически официально, через Медведчука, признал свою причастность к целому ряду так называемых телеканалов. В частности, речь идет о "112 канал Украины" и "NewsOne". Хватит! Хватит это терпеть!", - подчеркнул руководитель фракции.

Он подчеркнул, что благодаря неравнодушной общественности и позиции фракции "Народный фронт", Генпрокуратура открыла уголовное производство против кума Путина Медведчука.

"Надеюсь, что дело Медведчука будет доказано и этот предатель получит должное наказание от Украинского государства", - подчеркнул руководитель фракции.

Он также обратился к народным депутатам подавать свои кандидатуры в состав Временной следственной комиссии.

"Мы еще раз призываем Президента, как главу СНБО, ввести санкции против кремлевско-медведчуковских телеканалов "112 Украина" и "NewsOne". Это не СМИ, а средства пропаганды. Верховная Рада соответствующее постановление приняла. Решение за Президентом и СНБО. Украинцы с нетерпением ждут эффективного противодействия вражеской агентуре", - резюмировал Максим Бурбак.