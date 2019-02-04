Бурбак призвал нардепов участвовать в ВСК по расследованию вмешательства России в выборы

Верховная Рада Украины должна защитить выборы от вмешательства Москвы. Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время Согласительного совета.

По его словам, фракция требует создать Временную следственную комиссию по расследованию фактов вмешательства в украинские выборы со стороны России.

"Мы должны защитить выборы от московского вмешательства. Кремль, кроме войны и пропаганды, готовит фальсификацию выборов", - отметил он.

"Народный фронт" требует создать Временную следственную комиссию по расследованию фактов вмешательства в выборы в Украине со стороны России и граждан Украины, с ней связанных. Эта комиссия, в частности, должна расследовать источники финансирования пропутинских СМИ в Украине ", - подчеркнул Максим Бурбак.

Он обратился к народным депутатам и председателям депутатских фракций подавать свои кандидатуры в состав ВСК.

"Я обращаюсь к народным депутатам: не бойтесь, не бойтесь агентов врага, бойтесь оценки избирателей в октябре! Приобщайтесь к созданию ВСК. Обращаюсь к руководителям фракций и групп подавать своих представителей в состав ВСК. На сегодня только одна фракция подала своих представителей", - отметил парламентарий.

"Народный фронт" все равно не допустит выборов по сценарию Кремля, а с каждого из вас спросят избиратели, журналисты, активисты, историки. Спросят за слабость, пассивность и двойные стандарты ", - подчеркнул руководитель фракции.

Максим Бурбак также обратился и к президенту Украины: "Народный фронт" обращается и к главе государства. Господин Президент, освободите Украину от кума Путина. Этот кум не освобождает украинских заложников - он захватывает заложников ".