Состояние здоровья раненного моряка Сороки улучшается, - консул МИД

Украинские консулы в Москве посетили в следственном изоляторе №2 "Лефортово" украинского раненого военнопленного Василия Сороку. Об этом сообщил заместитель начальника Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Александр Хомяк, передает УНИАН.

"У нас начались посещения первого числа, сегодня продолжаются. Разрешения консулами получены, и сейчас посетили пока военнопленного Василия Сороку, в пятницу. Он ранен. И сегодня посетят двух еще раненых - Андрея Эйдера и Андрея Артеменко", - сказал Хомяк.

Он добавил, что по информации консулов, Сорока жалоб не высказывал, состояние его здоровья улучшается.

"Будем надеяться, что состояние здоровья их улучшится", - добавил дипломат.

Украинские консулы получили разрешения на посещение украинских военнопленных не на каждый день.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли Российской Федерации атаковали и захватили два украинских бронекатера и буксир. В плен попали 24 украинских моряка, их арестовали и вывезли в Москву.