ВСК по делу Гандзюк готова представить в парламенте промежуточный отчет

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов готова представить в парламенте промежуточный отчет о своей работе. Об этом сообщил председатель ВСК, народный депутат Борислав Береза.

"4 февраля буду присутствовать на заседании согласительного совета, как заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. После своего выступления от комитета я буду обращаться, как председатель ВСК, в председателю ВРУ Андрею Парубию о возможности озвучить в ближайшее время промежуточный отчет ВСК по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов. Также буду просить о продлении срока работы ВСК ", - написал Береза на своей странице в Фейсбуке.

По словам Березы, за это предложение единогласно проголосовали члены ВСК на последнем заседании.

Ранее Береза заявлял, что в ВСК по Гандзюк "есть наработки".

Напомним, 6 ноября ВР создала ВСК, которая должна выяснить, качественно правоохранители проводят расследование убийства Гандзюк.

31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице. В начале декабря генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор).