Порошенко: на киевском престоле побывали более 100 митрополитов, но впервые это глава независимой церкви

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в интронизации предстоятеля поместной Православной церкви Украины Епифания (Думенко).

Выступая с речью после литургии глава государства подчеркнул, что в Киеве были десятки митрополитов, но в 2019 году впервые киевский митрополит стал главой независимой украинской церкви

"Ваше Блаженство, до вас на киевском престоле побывали более 100 митрополитов, но вы первый предстоятель автокефальной правосланой украинской церкви", - сказал Порошенко, обращаясь к Епифанию.

Президент пожелал митрополиту Епифанию успехов в высокой миссии предстоятеля ПЦУ.

Порошенко также в очередной раз подчеркнул, что церковь в Украине не будет государственной. Но при этом он отметил, что у государства есть много общих дел с церковью.

Напомним, 3 февраля в Софии Киевской официально возвели на престол предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Он был избран главой новой поместной церкви на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года. 6 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей передал томос об автокефалии митрополиту Епифанию.