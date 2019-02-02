Яценюк призвал Порошенко "освободить Украину от кума Путина"

"Он не освобождает заложников - он захватывает их".

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время заключительной части съезда партии 2 февраля призвал Президента Украины Петра Порошенко "освободить Украину от кума Путина" Виктора Медведчука: "Он не освобождает заложников - он захватывает заложников рукой своего путинского и антиукраинского элемента".

Арсений Яценюк обратился к делегатам съезда принять решение об обращении к членам Европейского Союза, в страны Большой семерки с тем, чтобы "продолжить и усилить санкции против Российской Федерации с целью восстановления территориальной целостности Украины, восстановление судоходства в Керченском проливе и возвращения украинских заложников, содержащихся московским режимом ".

"Мое личное обращение к Петру Порошенко. Господин Президент, мы обращаемся к членам Европейского Союза освободить украинских заложников. Я обращаюсь к Вам освободить Украину от кума Путина. Он не освобождает заложников - он захватывает заложников рукой своего путинского и антиукраинского элемента", - сказал Арсений Яценюк.