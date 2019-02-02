Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко) в субботу встретился в частной клинике со старцем архимандритом Ефремом, настоятелем Патриаршего монастыря Ватопед на Афоне, который с делегацией Вселенского патриархата прибыл накануне в Киев для участия в его интронизации.

По данным LB.ua, отец Ефрем обратился в клинику из-за проблем с сердцем.

Фото: LB.ua

Епифаний выразил радость от встречи с настоятелем знаменитого афонского монастыря и выразил переживания за состояние его здоровья. Митрополит приветствовал отца Ефрема в Киеве и пожелал ему скорого выздоровления и многих лет.

В свою очередь игумен Ефрем поздравил киевского митрополита с избранием и интронизацией, которая состоится 3 февраля, и пожелал ему успешного служения в качестве предстоятеля Православной церкви Украины.

Фото: LB.ua

Монастырь Ватопед - один из древнейших и крупнейших монастырей на Афоне.