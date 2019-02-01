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Чернотицкий отказался исполнять обязанности главы Общественного вещания

О своем назначении Чернотицкий узнал из СМИ.

Чернотицкий отказался исполнять обязанности главы Общественного вещания
Николай Чернотицкий
Фото: 1tv.com.ua

Николай Чернотицкий, которого 31 января Наблюдательный совет "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" назначил исполняющим обязанности главы Общественного вещания заявляет, что узнал об этом в СМИ и отказывается считать себя руководителем.

Об этом он заявил Громадському.

"Сначала я узнал об этом (о назначении исполняющим обязанности председателя НОТУ). Мне позвонила член Наблюдательного совета и сообщила. И другой источник - я узнал из СМИ ", - сказал Чернотицкий.

"Я член правления Общественного вещателя и член команды Зураба Аласания ... я не присутствовал я был уведомлен постфактум", - добавил он.

Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания.

Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.

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