​Стали известны претензии набсовета НОТУ к Аласании

Председатель наблюдательного совета НОТУ Татьяна Лебедева опубликовала проект решения набсовета, на основании которого 31 января уволили главу Общественного телевидения Зураба Аласанию.

Проект, предложенный членом набсовета Вячеславом Козаком, состоит из пяти пунктов.

Аласании вменяют делегирование ключевых исполнительных функций так называемому директорату (исполнительный директор, его заместители и директора департаментов), в результате чего у него стало больше полномочий, чем у членов правления.

Во-вторых, Зураб Аласания обвиняется в несбалансированной и противоречивой финансовой политике: одновременно объявлялся режим жесткой экономии и выплачивались премии руководящему составу компании.

В-третьих, Аласании вменяют неспособность упорядочить финансовую отчетность компании, в результате чего независимый аудитор отказался предоставлять свой вывод по ней.

Четвертый пункт в проекте Козака гласит, что "UA:Перший" не осветил Крестный ход за поместную церковь, экономический форум с участием президента Петра Порошенко,а также выступление Порошенко на заседании Генассамблеи ООН. Однако Лебедева в фейсбуке утверждает, что эти положения в финальное решение набсовета не вошли.

В-пятых, наблюдательный совет считает, что Аласания внедрял "ложно понятый" принцип отстранения от власти вплоть до полной деполитизации новостей.

В то же время телеканал ZiK опубликовал письмо профсоюза НОТУ в адрес Лебедевой от 18 декабря, где Аласания обвиняется в злоупотреблениях.

В документе заявляется, в частности, о нарушениях трудового законодательства, разворовывании средств, крупных зарплатах и премиях для руководства и мизерных зарплатах для простых работников.

"Назначение на высокооплачиваемые должности лиц без надлежащего образования, с нарушением квалификационных требований и конкурсных процедур; кулуарные назначения приближенных к руководству лиц, что прослеживается в деятельности более 50 человек… Установление незаконных размеров надбавок, доплат, премий, которые достигают миллионов гривен, установления незаконных вознаграждений и других поощрительных, компенсационных и гарантийных выплат", - перечисляются в документе "грехи" Аласании.

При этом в письме обращалось внимание на открытие на тот момент уже ряда уголовных производств, в частности, по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ПАО НОТУ при проведении тендеров.

В документе также отмечается, что попытки скрыть негативные результаты финансовой деятельности проводятся через решения правления и набсовета НОТУ.

Напомним, Аласания возглавлял НОТУ с 15 мая 2017 года до 31 января 2019 года.

Аласания возглавлял также Национальную телерадиокомпанию Украины, на базе которой была создана НОТУ, с марта 2014 года по ноябрь 2016 года. Тогда он ушел в отставку по собственному желанию.