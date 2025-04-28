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Ткаченко висловив претензії до наглядової ради після того, як не зміг очолити Суспільне мовлення

Він заявив, що скерував офіційний публічний запит щодо діяльності АТ "НСТУ" й ухвалених наглядовою радою рішень.

Ткаченко висловив претензії до наглядової ради після того, як не зміг очолити Суспільне мовлення
Олександр Ткаченко
Фото: Макс Требухов

У колишнього міністра культури, ексгенедиректора групи 1+1 медіа Олександра Ткаченка, який програв конкурс на голову Суспільного, виникли сумніви щодо законності рішень наглядової ради мовника. 

Про це Ткаченко написав у фейсбуці. 

"Вибори на голову Суспільного минули, втім залишилися питання. Наприклад, у питаннях рейтингів трьох телеканалів каналів Суспільного на які направляється більшість з 2,175 млрд грн коштів платників податків і які разом менші, за нішевий канал Бігуді чи Оце. Чи відсутності обрахунків собівартості власного контенту на різних платформах, який має бути основою в діяльності публічного мовника та робить непрозорою обрахунок ефективності діяльності медіа(мʼяко кажучи). Чи голосування в засіданнях наглядової ради членів, які пропустили більше засідань, ніж передбачено законом і що може поставити під сумнів законність всіх рішень ради", - пояснив Ткаченко.

Він повідомив, що скерував офіційний публічний запит щодо діяльності АТ "НСТУ" й ухвалених наглядовою радою рішень.

Ткаченко просить надати відповіді на майже 30 питань, "що становлять суспільний інтерес", наприклад: 

  • обгрунтованість витрат і продуктивність виробництва контенту;
  •  дані про аудиторію та редакційну політику;
  • стан реалізації регіонального мовлення;
  • роботу наглядової ради;
  • обґрунтованість аналітики цифрової аудиторії та звітності по охопленню;
  • зовнішній аудит та фінансовий контроль;
  • кадрову політика у період воєнного стану;
  • закупівлі в межах проєктів, що фінансуються донорами;
  • співпрацю з незалежними продакшнами.

Що передувало 

Ткаченко був одним із претендентів на посаду голови правління Суспільного. 15 квітня 2025 року 10 з 16 членів наглядової ради, які взяли участь у засіданні, проголосували за Миколу Чернотицького. Ткаченко зайняв друге місце, отримавши шість голосів. 

Суспільне - це незалежна медіакомпанія в Україні, що фінансується коштом податків українських громадян. Створена у 2017 році шляхом реформування державного мовлення в Україні. Декларує, що працює згідно з журналістськими стандартами і створює контент для мільйонів людей, різних за віком, добробутом, географією і звичками споживання.

Суспільне мовлення об'єднує:

  • телеканали Перший, Суспільне Культура, Суспільне Спорт та національна мережа місцевих каналів;
  • радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, Радіоточка;
  • у диджиталі – сайт Suspilne.media та мережа національних і місцевих цифрових платформ, платформа Суспільне Медіатека.
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