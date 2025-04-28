Ткаченко висловив претензії до наглядової ради після того, як не зміг очолити Суспільне мовлення

У колишнього міністра культури, ексгенедиректора групи 1+1 медіа Олександра Ткаченка, який програв конкурс на голову Суспільного, виникли сумніви щодо законності рішень наглядової ради мовника.

Про це Ткаченко написав у фейсбуці.

"Вибори на голову Суспільного минули, втім залишилися питання. Наприклад, у питаннях рейтингів трьох телеканалів каналів Суспільного на які направляється більшість з 2,175 млрд грн коштів платників податків і які разом менші, за нішевий канал Бігуді чи Оце. Чи відсутності обрахунків собівартості власного контенту на різних платформах, який має бути основою в діяльності публічного мовника та робить непрозорою обрахунок ефективності діяльності медіа(мʼяко кажучи). Чи голосування в засіданнях наглядової ради членів, які пропустили більше засідань, ніж передбачено законом і що може поставити під сумнів законність всіх рішень ради", - пояснив Ткаченко.

Він повідомив, що скерував офіційний публічний запит щодо діяльності АТ "НСТУ" й ухвалених наглядовою радою рішень.

Ткаченко просить надати відповіді на майже 30 питань, "що становлять суспільний інтерес", наприклад:

обгрунтованість витрат і продуктивність виробництва контенту;

дані про аудиторію та редакційну політику;

стан реалізації регіонального мовлення;

роботу наглядової ради;

обґрунтованість аналітики цифрової аудиторії та звітності по охопленню;

зовнішній аудит та фінансовий контроль;

кадрову політика у період воєнного стану;

закупівлі в межах проєктів, що фінансуються донорами;

співпрацю з незалежними продакшнами.

Що передувало

Ткаченко був одним із претендентів на посаду голови правління Суспільного. 15 квітня 2025 року 10 з 16 членів наглядової ради, які взяли участь у засіданні, проголосували за Миколу Чернотицького. Ткаченко зайняв друге місце, отримавши шість голосів.

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