Гробницю Папи Франциска відвідують тисячі людей
Гробницю Папи Франциска відвідують тисячі людей
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Зросла кількість жертв вибуху у порту Ірану (оновлено)
Зросла кількість жертв вибуху у порту Ірану (оновлено)
«Мікродозинг не чарівна пілюля»: чому люди шукають покращення психічного стану в грибах і які ризики цього тренду
«Мікродозинг не чарівна пілюля»: чому люди шукають покращення психічного стану в грибах і які ризики цього тренду
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
ГоловнаСуспільствоВійна

АОЗ запустив “єдине вікно” для збору пропозицій від постачальників та виробників

Таким чином Агенція формуватиме централізовану базу верифікованих постачальників

АОЗ запустив “єдине вікно” для збору пропозицій від постачальників та виробників
FPV-дрони
Фото: Технологічні сили України/Артем Галкін

Агенція оборонних закупівель оголосила про запуск єдиної офіційної точки входу для виробників та постачальників боєприпасів та військової техніки, повідомили в АОЗ.

Така система, за словами Арсена Жумаділова, директора Агенції, спростить доступ до участі в закупівлях і прискорить обробку пропозицій.

Тепер на сайті АОЗу в розділі Постачальники є можливість пройти процедуру верифікації.

Як пояснюють в Агенції, це працюватиме так:

1. Постачальник/виробник заповнює базову інформацію про себе та свою продукцію на сайті;

2. АОЗ проводить перевірку та ухвалює рішення — включити в реєстр верифікованих постачальників або надати обґрунтовану відмову;

3. Верифіковані постачальники отримають запити на комерційні пропозиції відповідно до доведеної потреби;

4. В запитах буде інформація про дату та час закупівель, а також зворотний зв'язок за їх результатами;

5. З переможцем укладуть договір.

“Таким підхід покликаний забезпечити конфіденційність та захист інформації про комерційні пропозиції, пришвидшити час їх опрацювання та забезпечити рівні умови доступу до процесу закупівель для всіх учасників ринку”, - пояснили в Агенції.

Як зазначили LB.ua в АОЗі, єдине вікно входу для постачальників - було одним із найбільших запитів від ринку.

Нагадаємо, Агенція оборонних закупівель централізовано забезпечує Збройні Сили України боєприпасами, БпЛА та військовою технікою.

У січні міністр оборони Рустем Умеров зі скандалом змінив керівника АОЗ. Детальніше про цю історію читайте тут.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies