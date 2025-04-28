АОЗ запустив “єдине вікно” для збору пропозицій від постачальників та виробників

Агенція оборонних закупівель оголосила про запуск єдиної офіційної точки входу для виробників та постачальників боєприпасів та військової техніки, повідомили в АОЗ.

Така система, за словами Арсена Жумаділова, директора Агенції, спростить доступ до участі в закупівлях і прискорить обробку пропозицій.

Тепер на сайті АОЗу в розділі Постачальники є можливість пройти процедуру верифікації.

Як пояснюють в Агенції, це працюватиме так:

1. Постачальник/виробник заповнює базову інформацію про себе та свою продукцію на сайті;

2. АОЗ проводить перевірку та ухвалює рішення — включити в реєстр верифікованих постачальників або надати обґрунтовану відмову;

3. Верифіковані постачальники отримають запити на комерційні пропозиції відповідно до доведеної потреби;

4. В запитах буде інформація про дату та час закупівель, а також зворотний зв'язок за їх результатами;

5. З переможцем укладуть договір.

“Таким підхід покликаний забезпечити конфіденційність та захист інформації про комерційні пропозиції, пришвидшити час їх опрацювання та забезпечити рівні умови доступу до процесу закупівель для всіх учасників ринку”, - пояснили в Агенції.

Як зазначили LB.ua в АОЗі, єдине вікно входу для постачальників - було одним із найбільших запитів від ринку.

Нагадаємо, Агенція оборонних закупівель централізовано забезпечує Збройні Сили України боєприпасами, БпЛА та військовою технікою.

У січні міністр оборони Рустем Умеров зі скандалом змінив керівника АОЗ. Детальніше про цю історію читайте тут.