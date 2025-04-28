Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
«Мікродозинг не чарівна пілюля»: чому люди шукають покращення психічного стану в грибах і які ризики цього тренду
«Мікродозинг не чарівна пілюля»: чому люди шукають покращення психічного стану в грибах і які ризики цього тренду
Зросла кількість жертв вибуху у порту Ірану (оновлено)
Зросла кількість жертв вибуху у порту Ірану (оновлено)
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Гробницю Папи Франциска відвідують тисячі людей
Гробницю Папи Франциска відвідують тисячі людей
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
ГоловнаЕкономікаДержава

Для ЗСУ закуплять бутильовану воду на понад 650 млн грн

Закупівля води відбувається поза межами загального каталогу, і основна частина вартості припадає не на сам продукт, а на послуги з транспортування та доставки.

Для ЗСУ закуплять бутильовану воду на понад 650 млн грн
Фото: Сайт президента

Закупівельна агенція Міноборони «Державний оператор тилу» оголосила відкриті торги на закупівлю бутильованої питної води для забезпечення потреб Збройних сил України у II півріччі 2025 року.

Як повідомили у Міноборони, під час аналогічної закупівлі на I квартал вдалося досягти суттєвої економії – 74.3 млн грн. Це становить понад 10% від оголошеної очікуваної вартості. 

Оскільки бутильована питна вода має низку особливостей, її закупівля відбувається поза межами загального каталогу. Основна частина вартості у цій категорії припадає не на сам продукт, а на послуги з транспортування та доставки, що обумовлено як обсягами, так і географією постачань.

Очікувана вартість – понад 656 млн грн. Закупівля, як і раніше, поділена на 8 окремих лотів. Дата аукціону – 05 травня 2025 року.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies