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В Армія+ запустили навчальний курс про фінансову грамотність

Цей курс адаптований саме під потреби військових, він враховує специфіку доходів, пільги, ризики та реальні життєві ситуації.

В Армія+ запустили навчальний курс про фінансову грамотність
В Армія+ запустили навчальний курс про фінансову грамотність
Фото: Міноборони

У застосунку Армія+ став доступним новий навчальний курс про фінансову грамотність для військових.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“Цей курс – практичний гід із керування особистими фінансами в умовах військової служби. Він розповість як планувати бюджет, заощаджувати, інвестувати та розуміти податки та страхування”, - йдеться у повідомленні. 

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Цей курс адаптований саме під потреби військових, він враховує специфіку доходів, пільги, ризики та реальні життєві ситуації. Курс складається із 20 модулів, у кінці кожного є тест на засвоєння знань. Після проходження всіх модулів йде фінальний іспит, за умови успішного складання якого військові можуть отримати електронний сертифікат.

Над курсом працювали:

  • Олексій Гавриш – викладач фінансів у Києво-Могилянській бізнес-школі, експерт з фінансового менеджменту та інвестицій
  • Людмила Дараган – юристка, членкиня наглядової ради ПАТ “Укрнафта”, обіймала посаду Державного секретаря Міністерства оборони (2023-2024 рр.)
  • Ольга Фабричева – юридична експертка Громадської спілки “Фонд підтримки реформ в України”.
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