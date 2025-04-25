В Армія+ запустили навчальний курс про фінансову грамотність

Цей курс адаптований саме під потреби військових, він враховує специфіку доходів, пільги, ризики та реальні життєві ситуації.

У застосунку Армія+ став доступним новий навчальний курс про фінансову грамотність для військових.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“Цей курс – практичний гід із керування особистими фінансами в умовах військової служби. Він розповість як планувати бюджет, заощаджувати, інвестувати та розуміти податки та страхування”, - йдеться у повідомленні.

Цей курс адаптований саме під потреби військових, він враховує специфіку доходів, пільги, ризики та реальні життєві ситуації. Курс складається із 20 модулів, у кінці кожного є тест на засвоєння знань. Після проходження всіх модулів йде фінальний іспит, за умови успішного складання якого військові можуть отримати електронний сертифікат.

Над курсом працювали: