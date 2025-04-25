В Армія+ запустили навчальний курс про фінансову грамотність

У застосунку Армія+ став доступним новий навчальний курс про фінансову грамотність для військових.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
“Цей курс – практичний гід із керування особистими фінансами в умовах військової служби. Він розповість як планувати бюджет, заощаджувати, інвестувати та розуміти податки та страхування”, - йдеться у повідомленні.
Цей курс адаптований саме під потреби військових, він враховує специфіку доходів, пільги, ризики та реальні життєві ситуації. Курс складається із 20 модулів, у кінці кожного є тест на засвоєння знань. Після проходження всіх модулів йде фінальний іспит, за умови успішного складання якого військові можуть отримати електронний сертифікат.
Над курсом працювали:
- Олексій Гавриш – викладач фінансів у Києво-Могилянській бізнес-школі, експерт з фінансового менеджменту та інвестицій
- Людмила Дараган – юристка, членкиня наглядової ради ПАТ “Укрнафта”, обіймала посаду Державного секретаря Міністерства оборони (2023-2024 рр.)
- Ольга Фабричева – юридична експертка Громадської спілки “Фонд підтримки реформ в України”.