Міноборони: у "Резерв+" реалізують два нових типи відстрочок

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко анонсувала зміни у застосунку “Резерв+”, передає Суспільне.

Черногоренко зазначила, що у травні у застосунку “Резерв+” мають з'явитися два нових типи відстрочок.

Зокрема, до 8 травня планують запустити відстрочку для людей з тимчасовою непридатністю до служби терміном від 6 до 12 місяців. Вона надається на підставі висновку військово-лікарської комісії.

"Другий тип — для громадян, у яких чоловік або дружина перебуває на службі, а також є дитина віком до 18 років", - додала заступниця міністра.

Вона підкреслила, що стояння в чергах та тижні очікування розгляду заявки - це вкрай незручно. Отже, головна мета — перевести процес оформлення відстрочок у зручний онлайн-формат.