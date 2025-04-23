Російська армія атакувала три райони Дніпропетровщини, є жертви

У Марганці оголосили триденну жалобу, там кількість постраждалих через обстріл РФ збілишлася до 51.

Упродовж дня російська армія атакувала три райони Дніпропетровської області. Унаслідок ворожих атак постраждали люди, у Марганці через терор РФ оголосили триденну жалобу.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Відсьогодні Марганець у триденній жалобі. За людьми, чиє життя обірвали росіяни – 9 безневинних жертв. Пам'ятаймо... До 51 збільшилася й кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки. Четверо – у важкому стані. ", — пише він

Також ворог цілив з важкої артилерії та fpv-дронами по Нікопольщині. Удари прийшлися на райцентр, Марганецьку та Покровську громади. Не минулося без потерпілих. Через обстріли у Нікополі постраждали двоє дітей та жінка.

Відомо про 3 потрощені будинки та господарську споруду.

У Синельниківському районі від обстрілів противника поранень дістала 72-річна жінка. Їй надали необхідну допомогу.

У Новопавлівській та Межівській громадах окупанти били КАБами та БпЛА. У населених пунктах понівечені 12 приватних будинків, підприємство та лінія електропередач. Зайнялася господарська споруда.

У Зеленодольській громаді Криворізького району через ворожий безпілотник пошкоджені сонячні панелі. Без постраждалих.