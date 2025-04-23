Ворожий FPV-дрон поранив трьох цивільних у Нікополі на Дніпропетровщині

Росіяни атакували Нікополь Дніпропетровської області FPV-дроном. Через влучання постраждали троє цивільних.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Через удар FPV-дроном постраждали троє людей. До лікарні звернулася 23-річна жінка з двома доньками. Одній дівчинці три рочки, іншій – щойно виповнився рік", — каже Лисак.

Всім надали медичну допомогу. Оговтуватися родина буде вдома.