Ворожий FPV-дрон поранив трьох цивільних у Нікополі на Дніпропетровщині

Росіяни атакували Нікополь Дніпропетровської області FPV-дроном. Через влучання постраждали троє цивільних.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Через удар FPV-дроном постраждали троє людей. До лікарні звернулася 23-річна жінка з двома доньками. Одній дівчинці три рочки, іншій – щойно виповнився рік", — каже Лисак.
Всім надали медичну допомогу. Оговтуватися родина буде вдома.
- Російська армія атакувала Марганець Дніпропетровської області. За попередніми даними, загинули дев'ятеро людей. Кількість поранених збільшилася до 49 людей.