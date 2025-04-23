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На Харківщині автівка підірвалася на ворожій міні, загинув водій

Водій наїхав на протитанкову міну.

На Харківщині автівка підірвалася на ворожій міні, загинув водій
Фото: поліція Харківської області

У Балаклії Ізюмського району Харківщини чоловік на автомобілі наїхав на протитанкову міну. Водій загинув на місці.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

"Подія сталася 22 квітня в місті Балаклія. Під час руху по лісовій дорозі водій наїхав на вибуховий пристрій, попередньо, протитанкову міну", — ідеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

У поліції нагадують, що перебування у лісах, на цвинтарях, у полях, лісосмугах та інших неперевірених місцях становить серйозну загрозу життю та здоров’ю. "Не заходьте до лісів, на кладовища, у посадки; не переміщайтеся неперевіреними стежками та шляхами, у жодному разі не наближайтеся та не торкайтеся підозрілих предметів". 

  • Уранці 23 квітня російський безпілотник вдарив по багатоповерхівці у Харкові. Виникло задимлення на технічному поверсі. Ніхто не постраждав.
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