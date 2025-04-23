На Харківщині автівка підірвалася на ворожій міні, загинув водій

У Балаклії Ізюмського району Харківщини чоловік на автомобілі наїхав на протитанкову міну. Водій загинув на місці.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

"Подія сталася 22 квітня в місті Балаклія. Під час руху по лісовій дорозі водій наїхав на вибуховий пристрій, попередньо, протитанкову міну", — ідеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

У поліції нагадують, що перебування у лісах, на цвинтарях, у полях, лісосмугах та інших неперевірених місцях становить серйозну загрозу життю та здоров’ю. "Не заходьте до лісів, на кладовища, у посадки; не переміщайтеся неперевіреними стежками та шляхами, у жодному разі не наближайтеся та не торкайтеся підозрілих предметів".