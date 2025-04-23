Українці вже подали до Реєстру збитків майже 30 тисяч заяв

До Міжнародного реєстру збитків подано вже майже 30 тисяч заяв.
Про це в телеефірі повідомив виконавчий директор реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, Маркіян Ключковський, передає Укрінформ.
"Реєстр рухається вперед і розвивається. В нас відкрито дев'ять категорій, за якими можна подати заяви через Дію. Ми вже наближаємось до позначки у 30 тисяч поданих заяв. Ще не досягли, але рухаємось", – наголосив Ключковський.
- Міжнародний реєстр збитків запрацював на початку квітня 2024 року, а у травні на порталі "Дія" відкрили можливість подання заяви. Послуга доступна і на сайті, і в застосунку.
- У березні українцям надали можливість подавати до Реєстру збитків заяви за шістьма новими категоріями.
- У січні Реєстр збитків почав приймати заяви за ще однією категорією – смертю близького члена сім’ї.
- Згодом Реєстр збитків доповнили Системою обліку інформації про немайнову шкоду. Система буде інтегрована з іншими реєстрами та базами й перебуватиме у віданні Міністерства соціальної політики.