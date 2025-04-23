Українці вже подали до Реєстру збитків майже 30 тисяч заяв

Наразі відкрито дев'ять категорій, за якими можна подати заяви через Дію.

До Міжнародного реєстру збитків подано вже майже 30 тисяч заяв.

Про це в телеефірі повідомив виконавчий директор реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, Маркіян Ключковський, передає Укрінформ.

"Реєстр рухається вперед і розвивається. В нас відкрито дев'ять категорій, за якими можна подати заяви через Дію. Ми вже наближаємось до позначки у 30 тисяч поданих заяв. Ще не досягли, але рухаємось", – наголосив Ключковський.