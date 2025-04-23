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Українці вже подали до Реєстру збитків майже 30 тисяч заяв

Наразі відкрито дев'ять категорій, за якими можна подати заяви через Дію.

Українці вже подали до Реєстру збитків майже 30 тисяч заяв
Фото: Telegram / Zelenskiy

До Міжнародного реєстру збитків подано вже майже 30 тисяч заяв.

Про це в телеефірі повідомив виконавчий директор реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, Маркіян Ключковський, передає Укрінформ. 

"Реєстр рухається вперед і розвивається. В нас відкрито дев'ять категорій, за якими можна подати заяви через Дію. Ми вже наближаємось до позначки у 30 тисяч поданих заяв. Ще не досягли, але рухаємось", – наголосив Ключковський.

  • Міжнародний реєстр збитків запрацював на початку квітня 2024 року, а у травні на порталі "Дія" відкрили можливість подання заяви. Послуга доступна і на сайті, і в застосунку.
  • У березні українцям надали можливість подавати до Реєстру збитків заяви за шістьма новими категоріями.
  • У січні Реєстр збитків почав приймати заяви за ще однією категорією – смертю близького члена сім’ї.
  • Згодом Реєстр збитків доповнили Системою обліку інформації про немайнову шкоду. Система буде інтегрована з іншими реєстрами та базами й перебуватиме у віданні Міністерства соціальної політики.
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