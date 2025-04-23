$50 000 за перетин державного кордону: у Києві затримали організатора схеми

У Києві затримали організатора схеми незаконного виїзду чоловіків за кордон. 34-річний житель столиці забезпечував "клієнтів" підробленими військово-обліковими документами або потрібними медичними довідками за 50 000 доларів.

Як інформує Нацполіція, викрили схему з протиправного перетину державного кордону оперативники управління стратегічних розслідувань у м. Києві та слідчі Печерського управління поліції. Поліцейські встановили, що для реалізації злочинного умислу киянин через знайомих підшукував осіб, охочих ухилитися від служби.

Фото: Нацполіція Затриманий організатор схеми

За 50 000 доларів він пропонував їм виготовити підроблені військово-облікові документи з позначкою про зняття з обліку або "липову" медичну документацію. Крім того, маючи зв’язки в медустановах, міг забезпечити й справжні документи з фейковими діагнозами.

Поліцейські затримали ділка та провели обшуки за його місцем проживання, в автомобілі та гаражі. В ході заходів вилучили майже 30 000 доларів, 1 140 євро, більше ніж 26 000 гривень, чорнові записи, автомат, набої та магазин до нього, гранати, запали до гранат, автомобіль. Також вилучили підроблене посвідчення працівника правоохоронного органу.

Фото: Нацполіція Знайдені під час обшуку гроші

На підставі зібраних доказів затриманому слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід тримання під вартою із правом внесення 2 000 000 гривень застави.

За скоєне підозрюваному загрожує до дев'яти років ув’язнення з конфіскацією майна.