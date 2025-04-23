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$50 000 за перетин державного кордону: у Києві затримали організатора схеми

Він "забезпечував"підробленими військово-обліковими документами або потрібними медичними довідками.

$50 000 за перетин державного кордону: у Києві затримали організатора схеми
Затримання організатора схеми
Фото: Нацполіція

У Києві затримали організатора схеми незаконного виїзду чоловіків за кордон. 34-річний житель столиці забезпечував "клієнтів" підробленими військово-обліковими документами або потрібними медичними довідками за 50 000 доларів.

Як інформує Нацполіція, викрили схему з протиправного перетину державного кордону оперативники управління стратегічних розслідувань у м. Києві та слідчі Печерського управління поліції. Поліцейські встановили, що для реалізації злочинного умислу киянин через знайомих підшукував осіб, охочих ухилитися від служби. 

Затриманий організатор схеми
Фото: Нацполіція
Затриманий організатор схеми

За 50 000 доларів він пропонував їм виготовити підроблені військово-облікові документи з позначкою про зняття з обліку або "липову" медичну документацію. Крім того, маючи зв’язки в медустановах,  міг забезпечити й справжні документи з фейковими діагнозами. 

Поліцейські затримали ділка та провели обшуки за його місцем проживання, в автомобілі та гаражі. В ході заходів вилучили майже 30 000 доларів, 1 140 євро, більше ніж 26 000 гривень, чорнові записи, автомат, набої та магазин до нього, гранати, запали до гранат, автомобіль. Також вилучили підроблене посвідчення працівника правоохоронного органу. 

Знайдені під час обшуку гроші
Фото: Нацполіція
Знайдені під час обшуку гроші

На підставі зібраних доказів затриманому слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід тримання під вартою із правом внесення 2 000 000 гривень застави. 

За скоєне підозрюваному загрожує до дев'яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

  • Правоохоронці нещодавно викрили схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон, яку організував заступник голови Київської міської держадміністрації (КМДА). Імовірно, йдеться про Володимира Прокопіва.
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