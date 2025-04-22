Співробітники ДПСУ викрили спробу підкупу прикордонника на Волині

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) викрили спробу підкупу прикордонника у Волинській області.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Чоловік оформив документи нібито для супроводу дружини з ІІ групою інвалідності, однак з’ясувалося, що жінка вже перебуває у Великій Британії і повертатися не збирається. Щоб перетнути кордон, фігурант запропонував військовослужбовцю внести неправдиві дані до бази”, - йдеться у повідомленні.

За це чоловік запропонував прикордоннику 1500 доларів.

Співробітник ДПСУ повідомив про спробу підкупу, правопорушення задокументували, а чоловіка затримали. Тепер на нього очікує суд.