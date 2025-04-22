«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
​Taurus для України
​Taurus для України
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Дата (не) має значення. Чи хочуть християни святкувати Пасху разом і що їм заважає
Дата (не) має значення. Чи хочуть християни святкувати Пасху разом і що їм заважає
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Помер Папа Римський Франциск
Помер Папа Римський Франциск
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
ГоловнаСуспільствоПодії

Співробітники ДПСУ викрили спробу підкупу прикордонника на Волині

Чоловік запропонував прикордоннику 1500 доларів.

Співробітники ДПСУ викрили спробу підкупу прикордонника на Волині
Співробітники ДПСУ викрили спробу підкупу прикордонника на Волині
Фото: ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) викрили спробу підкупу прикордонника у Волинській області.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Чоловік оформив документи нібито для супроводу дружини з ІІ групою інвалідності, однак з’ясувалося, що жінка вже перебуває у Великій Британії і повертатися не збирається. Щоб перетнути кордон, фігурант запропонував військовослужбовцю внести неправдиві дані до бази”, - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

За це чоловік запропонував прикордоннику 1500 доларів.

Співробітник ДПСУ повідомив про спробу підкупу, правопорушення задокументували, а чоловіка затримали. Тепер на нього очікує суд.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies