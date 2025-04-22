На Полтавщині двоє чоловіків намагалися переправити "клієнта" через кордон за $20 000

Правоохоронці Полтавщини викрили схему, за якою двоє чоловіків намагалися незаконно переправити "клієнта" через кордон. Вартість такої "послуги" становила 20 тисяч доларів.

Про це повідомили у Нацполіції.

Організували схему двоє чоловіків: 56-річний мешканець Полтавщини та його 41-річний спільник із Києва.

За даними досудового розслідування, старший із фігурантів отримав від "клієнта" перший транш коштів і копії особистих документів, після чого залучив до справи знайомого киянина. Той мав організувати за певну суму виготовлення фіктивних документів із підробленими печатками та штампами профільної служби, а також забезпечити виїзд чоловіка за кордон.

16 квітня правоохоронці затримали мешканця столиці одразу після отримання ним останньої частини суми у Києві.

Під час санкціонованих обшуків вилучили гроші, мобільні телефони, банківські картки, SIM-картки, копії особистих та медичних документів громадян, медичні бланки, бланки повісток, блокнот із чорновими записами, автомобіль Audi Q5, а також пневматичну зброю, револьвер з набоями та предмет, схожий на корпус гранати РГД-5 із запалом.

Фото: Нацполіція Вилучені гроші

За фактом незаконного зберігання зброї та боєприпасів до ЄРДР внесено відомості за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

56-річному організатору схеми та його спільнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинена за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів. Мешканцю Києва суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави розміром 121 тис. грн. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу жителю Полтавщини.

Поліція перевіряє причетність затриманих до інших епізодів незаконного переправлення чоловіків за кордон і встановлює механізм функціонування злочинної схеми.