«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
​Taurus для України
​Taurus для України
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Дата (не) має значення. Чи хочуть християни святкувати Пасху разом і що їм заважає
Дата (не) має значення. Чи хочуть християни святкувати Пасху разом і що їм заважає
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Помер Папа Римський Франциск
Помер Папа Римський Франциск
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
ГоловнаСуспільствоПодії

На Полтавщині двоє чоловіків намагалися переправити "клієнта" через кордон за $20 000

Організували схему мешканець області та киянин. 

На Полтавщині двоє чоловіків намагалися переправити "клієнта" через кордон за $20 000
Затримання одного із учасників схеми
Фото: Нацполіція

Правоохоронці Полтавщини викрили схему, за якою двоє чоловіків намагалися незаконно переправити "клієнта" через кордон. Вартість такої "послуги" становила 20 тисяч доларів.

Про це повідомили у Нацполіції. 

Організували схему двоє чоловіків: 56-річний мешканець Полтавщини та його 41-річний спільник із Києва. 

За даними досудового розслідування, старший із фігурантів отримав від "клієнта" перший транш коштів і копії особистих документів, після чого залучив до справи знайомого киянина. Той мав організувати за певну суму виготовлення фіктивних документів із підробленими печатками та штампами профільної служби, а також забезпечити виїзд чоловіка за кордон.

16 квітня правоохоронці затримали мешканця столиці одразу після отримання ним останньої частини суми у Києві.

Під час санкціонованих обшуків вилучили гроші, мобільні телефони, банківські картки, SIM-картки, копії особистих та медичних документів громадян, медичні бланки, бланки повісток, блокнот із чорновими записами, автомобіль Audi Q5, а також пневматичну зброю, револьвер з набоями та предмет, схожий на корпус гранати РГД-5 із запалом.

Вилучені гроші
Фото: Нацполіція
Вилучені гроші

За фактом незаконного зберігання зброї та боєприпасів до ЄРДР внесено відомості за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

56-річному організатору схеми та його спільнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинена за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів. Мешканцю Києва суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави розміром 121 тис. грн. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу жителю Полтавщини.

Поліція перевіряє причетність затриманих до інших епізодів незаконного переправлення чоловіків за кордон і встановлює механізм функціонування злочинної схеми.

  • На Прикарпатті викрили схему втечі чоловіків за кордон, якою скористалися мінімум 150 "клієнтів".
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies