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У Росії лунають вибухи на одному із найбільших складів боєприпасів

Йдеться про 51-ий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління біля міста Кіржач Володимирської області. 

У Росії лунають вибухи на одному із найбільших складів боєприпасів
вибухи на 51-му арсеналі ГРАУ
Фото: скриншот відео

На 51-му арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Володимирській області сталися масштабні вибухи, передає «Оперативний ЗСУ».

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На об’єкті спалахнула масштабна пожежа, детонують боєприпаси. У прилеглих районах перекрили дороги та розпочали евакуацію населення.

Станом на ранок евакуацію оголосили у семи населених пунктах.

На ворожому об’єкті зберігали близько 105 тисяч тонн боєприпасів, зокрема, ракети, снаряди РСЗВ, елементи ЗРК С-300, а також тактичні ракети «Точка-У». Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що також на арсеналі є значні запаси ракет різного типу, включаючи «Іскандер», «Кинджал», боєприпаси до комплексів Панцир-С1, С-400, а також «Град», «Смерч», «Ураган». 

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