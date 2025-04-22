На 51-му арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Володимирській області сталися масштабні вибухи, передає «Оперативний ЗСУ».

На об’єкті спалахнула масштабна пожежа, детонують боєприпаси. У прилеглих районах перекрили дороги та розпочали евакуацію населення.

Станом на ранок евакуацію оголосили у семи населених пунктах.

На ворожому об’єкті зберігали близько 105 тисяч тонн боєприпасів, зокрема, ракети, снаряди РСЗВ, елементи ЗРК С-300, а також тактичні ракети «Точка-У». Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що також на арсеналі є значні запаси ракет різного типу, включаючи «Іскандер», «Кинджал», боєприпаси до комплексів Панцир-С1, С-400, а також «Град», «Смерч», «Ураган».