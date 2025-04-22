​В Україні створять мережу Центрів підготовки громадян до нацспротиву

Кабінет міністрів затвердив порядок створення і функціонування Центрів підготовки громадян до національного спротиву.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Документ визначає порядок створення та функціонування Центрів, встановлює засади їх діяльності. Мета створення мережі Центрів – підготовка громадян до національного спротиву, формування патріотичної свідомості, набуття знань та практичних навичок, необхідних для захисту України.

"Створення мережі Центрів національного спротиву – це важливий крок для зміцнення обороноздатності України. Це рішення підвищує нашу стійкість, воно гарантуватиме, що наші громадяни будуть готові зробити внесок у безпеку країни", – зазначив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

Центри створюватимуться в областях та місті Києві у формі комунальних установ або підприємств. Матеріально-технічна база формуватиметься коштом місцевих бюджетів та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. Йдеться про навчальне обладнання, засоби зв’язку, макети зброї, навчальну зброю, тренажерні комплекси тощо.

На посади інструкторського складу будуть призначатись сертифіковані інструктори, передусім - ветерани ЗСУ та за потреби залучатимуться чинні військовослужбовці Сил ТрО ЗСУ та ССО ЗСУ.