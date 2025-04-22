На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули й 2 отримали поранення

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового.

На Харківщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули й 2 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

04:59 - Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Гороховатка. Внаслідок влучання КАБ горіли 2 приватних домоволодіння, пошкоджено 5 приватних будинків. Постраждала 48-річна жінка.

22:26 - Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Гороховатка. Внаслідок влучання КАБ в город, горіли конструктивні елементи зруйнованої господарчої споруди та гаражу на площі 100 м.кв. Пошкоджено скління вікон та покрівлі 4 приватних будинків, 1 кіоск та пункт видачі поштових замовлень.

20:45 - м. Куп’янськ. Внаслідок скиду з дрону пошкоджено газову трубу. Постраждала 58-річна жінка, отримавши струс головного мозку.

19:30 - Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Івашки. Внаслідок влучання FPV-дрону під час пересування на скутері загинув 24-річний чоловік.

18:39 - Богодухівський р-н, Золочвська ТГ, с. Клинова Новоселівка. Внаслідок влучання FPV-дрона пошкоджено 2 приватних будинки, господарчі споруди та електромережі.

17:30 - Куп'янський р-н, Петропавлівська ТГ, с.Петропавлівка. Внаслідок влучання КАБ поряд з приватним будинком загинули 54-річна жінка та 26-річний чоловік. Пошкоджено приватне домоволодіння.

16:11 - Богодухівський район, Золочівська ТГ, с. Морозова Долина. Внаслідок прямого влучання FPV-дроном пошкоджено трансформаторну підстанцію. Без енергопостачання залишаються с. Морозова Долина, с. Гурʼїв та с. Леміщено.

15:45 - Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с.Підлиман зафіксовано падіння FPV-дрону за межами населеного пункту, на відкритій території.

13:25 - Ізюмський район, Оскільська ТГ. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 0,3 га.

12:44 - Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с. Рубіжне. Внаслідок обстрілу горіли 7 приватних будинків, 15 господарчих споруд та трава на площі 2,9 га.

11:20 - Берестинський р-н, Старовірівська ТГ, с. Старовірівка за межами населеного пункту в полі було виявлено БпЛА (фальш-ціль).

08:29 - Чугуївський р-н, Старосалтівська ТГ, між с. Старий Салтів та с. Федорівка в лісосмузі було зафіксовано влучання боєприпасу в екскаватор. На місці виявлені уламки та нерозірваний боєприпас.