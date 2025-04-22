ГУР вперше показало кадри знищення наступального угруповання ворога на Запорізькому напрямку

Росіяни пішли в штурм у складі близько 300 осіб, трьох танків, 40 одиниць бойових броньованих машин.

Головне управління розвідки уперше показало кадри знищення ворожого угруповання, яке намагалася прорвати оборону на Запорізькому напрямку. Цей масований штурм відбувся незадовго до Великодніх свят.

Ворог задіяв понад 300 осіб, 40 одиниць броньованої техніки, три танки і близько десятка бані, що їхали шістьма колонами. Про це повідомили в спецпідрозділі ГУР.

"Щойно ворожі колони рушили, за справу взялися оператори FPV «Artan Syndicate» та артилеристи «Артану». Перші 3 БМП спалили ще за 8 кілометрів до лінії зіткнення", – повідомили "артанівці".

За словами командира "Артану", "Титана", "решту колони так само «розібрали» на підступах до наших позицій".

Захисники знищили чи вивели з ладу 15 одиниць техніки, близько 100 окупантів.

Нові наступальні дії окупантів

Минулого тижня Росія активізувала наступальні дії на декількох напрямках. Вона відправляла на штурми цілі підрозділи. Уперше про зміну тактики Сили оборони Півдня повідомили 17 квітня: вони розповіли про наступ, який відбили днем раніше. Захисники не втратили жодної позиції.

Наступного дня Росія активізувалася на Покровському. За оцінкою України, Росія буде робити кілька хвиль наступів: на Сумському, на Харківському, на Запорізькому напрямку і, можливо, на сході, "тому що вони довго там не наступали".

Президент Володимир Зеленський вважає, що метою наступальних дій Росії, які почалися цими днями і плануються і на інших напрямках, є створення тиску. Ворог хоче мати сильну позицію під час переговорів.